Aiseau-Presles: un castor géant, sculpté à la tronçonneuse

Le poids approximatif du Castor et de son socle avoisine les 700 kg. La sculpture réalisée, c’est à l’aide d’un camion et grappin que le Castor a parcouru une centaine de kilomètres pour arriver à bon port à Aiseau. Il trône maintenant magistralement et durablement à la Ferme des Castors. Et c’est avec un panneau Welcome qu’il accueillera dorénavant toutes les familles, leurs enfants, les parents, les seniors, mais aussi toutes les écoles et leurs élèves qui, en classe de dépaysement, se rendent en nombre sur le territoire des Castors.

Bien entendu, il fallait lui trouver un surnom. Le choix était grand: Nestor, Igor, Victor, Salvatore, Léonore. Finalement, c’est Achille qu’il s’appellera. Un choix pas anodin puisqu’on reconnaît à Achille Verschoren et d’autres passionnés, la reconquête de l’animal castor en Wallonie. Le Castor, tout comme Manneken-Pis, sera suivant les événements du calendrier ou des fêtes affublé d’un costume, ou d’un déguisement, pour pavaner du haut de son piédestal.

Des bacs en pierre, et un parterre de fleurs, lui serviront de couronne pour le mettre encore plus en valeur. Le projet ne s’arrête cependant pas là, car si Castor est bien présent, il va lui manquer une Castorette. Un prochain défi, une prochaine sculpture à commander et à réaliser qui sera à admirer, à l’avenir, à Castorland.be.