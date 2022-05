Une classe de Presles épinglée pour le Zéro Watt

Lancé par la Région en 2011, le défi Génération Zéro Watt incite les écoles, les enseignants et les enfants à se mobiliser pour les économies d’énergie dans les salles de classe et les locaux scolaires, de manière générale. La liste des lauréats pour le défi de cette année scolaire 2021-2022 vient d’être rendue publique, et elle comprend la classe de 3eannée primaire de Madame Céline, au sein de l’école communale de Presles. L’enseignante et ses écoliers reçoivent le "prix de l’implication" pour leur travail concret afin de diminuer la consommation électrique de leur école. L’objectif espéré par le défi "zéro watt" était une diminution de 10% durant les 5 mois pendant lesquels les classes participantes étaient accompagnées par les facilitateurs énergie mandatés par la Wallonie.