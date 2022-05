Fosses: il tire sur la façade de son voisin "pour lui faire peur"

Le 11 octobre 2021, le prévenu, né en 1990 et domicilié à Fosses-la-Ville, accrochait le rétroviseur du véhicule de son voisin sans demander son reste. Le conducteur s’est alors présenté dans la soirée au domicile des parents d’Alexandre, où il vivait. Pas pour en découdre, mais simplement pour rédiger un constat à l’amiable. Et puis, pour une raison que le Fossois ne pouvait expliquer, il a menacé son voisin à la batte de baseball. "J’étais dans une relation conflictuelle avec mon ex. Au boulot, en raison d’un mal de dos, je mordais sur ma chique pour finir mes chantiers. Je prenais des médicaments et, ce jour-là, je suis allé boire un verre avec un client. J’éprouvais un gros ras-le-bol à l’époque."

Après le constat, Alexandre n’a pas réussi à se calmer. Pire, il a pris une carabine, 15 munitions de calibre 12, avant de quitter son domicile. "C’est à ce moment que le père a contacté le voisin pour lui dire de se mettre en sécurité , commente la substitute du procureur du roi, Audrey Seminara. C’est grâce à ce coup de téléphone qu’ils sont en vie car ils se sont cachés, avec sa femme et ses enfants, dans le dressing."

Arrivé devant la maison de son voisin, Alexandre a chargé l’arme et tiré à quatre reprises en direction de la façade. Une des balles a transpercé le double vitrage de la chambre parentale. Il a ensuite pris la fuite dans les bois avant d’être interpellé par la police vers minuit. Il était en possession d’une matraque et deux couteaux. "L’expert en balistique l’a signalé dans son rapport, il n’a pas tiré au hasard." Pour la substitute du procureur du roi, il y avait l’intention de donner la mort. "Il y a même préméditation et donc une volonté d’assassinat. Quand on se munit d’une arme létale, ce n’est pas un hasard. Il avait le temps de renoncer à son geste. Il ne l’a pas fait."

Pas de sursis?

Les conséquences de son acte auraient pu être dramatiques. Heureusement, personne n’a été tué, ni blessé. Mais la substitute du procureur a souhaité marquer le coup et s’est opposée à un sursis. " La peine doit être à la hauteur de la gravité des faits. Je requiers 8 ans d’emprisonnement."

L’avocate du prévenu s’est étonnée de la sanction. "Il n’a jamais dit qu’il voulait les tuer. Juste faire peur. Doit-on emprisonner quelqu’un pendant huit ans à cause d’un moment de débordement? Il a également expliqué que, pour lui, il n’y avait personne dans la maison car les lumières étaient fermées. Il a tiré sa colère mais n’a tué personne.Je demande donc de ne pas retenir la tentative d’homicide.On pourrait, en revanche, retenir la dégradation de l’immeuble…"

Elle demande de lui accorder un sursis probatoire. "Il a besoin d’aide et, aujourd’hui, il ne consomme plus d’alcool ni de stupéfiants." Le conducteur visé par les coups de feu et son épouse réclament, de leur côté, 3000 € et 1500 € de dommages et intérêts. Le jugement, prononcé le 16 juin, changera sans aucun doute la vie d’Alexandre qui, aujourd’hui, est suivi par un psychologue.