Fleurus: un concours d’agility qui a du chien

Plus de 150 chiens et… leur maître sont attendus sur le site réaménagé de Wangenies. "L’ASBL a effectué un gros investissement pour en faire un vrai paradis de l’éducation canine. Tout a été pensé pour le confort des animaux. Ce grand concours devrait ravir les amateurs de la discipline mais également les curieux"

Le Centre canin de formation devient peu à peu une institution dans la région. Il a fait de l’éducation canine son cheval de bataille. Depuis plus de 20 ans, ces passionnés, bénévoles expérimentés accueillent tous types de chiens et maîtres pour les accompagner. « Avec le Covid, de nombreux particuliers ont pris un compagnon à quatre pattes. Mais la sociabilisation ne fut pas simple à établir. Ils ont donc besoin d’un accompagnement. Il y a d’ailleurs des catégories spécifiques chez nous, comme un atelier pour les seniors qui ont des problèmes de mobilité parfois et qui ont besoin d’un chien obéissant et tranquille. "