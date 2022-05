Sambreville: un faux accident de la route pour un vrai exercice (photos & vidéo)

Le scénario est simple, le deuxième véhicule emboutit l’arrière du premier. "L’idée n’est pas de partir sur un scénario avec un plan catastrophe et une cellule de crise, mais plutôt la répétition générale d’un accident plus susceptible d’arriver au quotidien", insiste Vincent Massaux, coordinateur des Écoles provinciales de sécurité civile.

«L’écureuil» pompier

Vers 13h30, après une matinée d’exercices théoriques et sur maquette, le SMUR de l’hôpital carolo Marie Curie, les pompiers Val de Sambre, la police de la route et un dépanneur ont convergé vers la nationale Basse-Sambrienne au secours de deux conducteurs. Leurs véhicules se sont percutés, violemment, en vertu du scénario. Une conductrice, dans un état médical aussi critique que fictif, est emprisonnée entre les tôles froissées de la dépouille automobile.

Un pompier joue en priorité le rôle de l’"écureuil", en s’engouffrant dans le cockpit du véhicule. Il est le premier contact émotionnel, médical et moral de la victime. Sur le siège passager, il rassure, explique et soutient la tête de la blessée.

Pendant cette prise en charge, pompiers et ambulanciers s’affairent autour du véhicule sinistré.

Les premiers découpent, plient, forcent la carcasse en vue d’une voie d’évacuation pour la conductrice. Le corps médical assure les premiers soins et diagnostics par le biais de "l’écureuil" d’un côté et à travers la vitre fracassée coté conducteur de l’autre. "L’évacuation se fera par l’arrière", tonne un pompier, après concertation avec le corps médical.

Quelques minutes et une découpe à la scie-sabre plus tard, la victime est évacuée. Sur civière, dans la délicatesse propice à la situation et à l’aide de nombreux bras.

Elle est alors chargée dans l’ambulance, direction Charleroi et l’hôpital Marie Curie. Dernière surprise, quand les pompiers pensent que l’urgence est derrière eux, commence une deuxième bataille: le véhicule s’embrase. Une marotte d’organisateurs d’exercice de sécurité afin d’évaluer la vigilance et la réaction des pompiers du jour. Après la pince pour la tôle et la civière pour la victime, place donc à la lance incendie pour les flammes.

La pause Covid

"C’est le deuxième exercice du genre que nous organisons, précise Vincent Massaux, le premier a eu lieu en 2019 et devait en appeler d’autres. Mais il y a eu le Covid entre-temps." La crise sanitaire a renforcé le sentiment, parmi les services de secours, de l’impératif d’organiser chaque année des exercices multidisciplinaires. Et ce, afin d’apprendre les missions précises et les termes de chacun. La coordination est vitale, pour tout le monde. "Ce sont des services qui se croisent souvent sur le terrain, lors d’accidents de la route notamment, mais ils ne se connaissent pas vraiment. D’où l’idée d’organiser de tels scénarios pour mieux se coordonner, voir si on se comprend, si on utilise les mêmes termes, continue Vincent Massaux, car sur le terrain, une mauvaise compréhension peut virer au drame."

Aux alentours de 15h, le dépanneur, dernier intervenant à entrer en action, a embarqué la carcasse, vestige final de l’accident du jour. La nationale est de nouveau opérationnelle sur deux bandes. Jusqu’à l’année prochaine et la troisième édition d’un faux accident, d’un vrai exercice.