L’école du dehors, une démarche pédagogique inspirante

L’école du dehors, c’est le nom d’une démarche pédagogique qui inspire le réseau communal d’enseignement de Charleroi. La pertinence de ce projet s’est renforcée pendant la pandémie: sortir de ses murs, c’est en effet bon pour le corps et la santé mentale, cela permet d’aller à la découverte de l’environnement, de se reconnecter à la nature et d’apprendre à la préserver tout en profitant de ses bienfaits. Il y a aussi des enjeux éducatifs. Comme le souligne la Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement, « Cela permet de développer le sens de l’observation et la créativité, de construire des savoirs et d’apprendre autrement, d’expérimenter une forme de liberté. »