La Croix-Rouge de Sambreville à nouveau à la recherche de bénévoles

Cette fois, ce sont des bénévoles que le site situé à Tamines souhaite recruter. Une maladie ou des vacances, et voilà l’équipe de bénévoles privée de deux ou trois personnes pendant deux semaines. Il est donc important que l’équipe soit la plus forte et nombreuses possible. "Nous souhaiterions renforcer la vestiboutique, qui propose des vêtements à prix réduits et la brocante, qui propose des livres et divers bibelots, explique Jean-Marie Lindekens. L’idéal est que les personnes puissent consacrer une journée de six heures par semaine. "

Une personne pour gérer l’administratif de la Maison Croix-Rouge Val de Sambre est aussi demandée: des connaissances en Word et Excel sont souhaitées et la disponibilité idéale serait de deux jours par semaine. "Enfin, nous lançons une expérience de transport social en août prochain. Pour cette nouveauté, nous faisons aussi appel à des chauffeurs." Être bénévole à la Maison Croix-Rouge Val de Sambre, c’est faire partie d’une équipe au service de la population et dans laquelle le travail se fait dans la bonne humeur et en toute décontraction.

Toutes les activités sont concentrées dans les bâtiments qui se situent rue des Bachères 18A à Tamines.

Jean-Marie Lindekens 071 74 41 51 ou 0474 46 04 93