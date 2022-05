Châtelet: vers une nouvelle action pour le commerce

La conseillère libérale en a profité pour demander à la majorité un état des lieux du commerce châtelettain. La dernière enquête ne date pas d’hier: elle a été menée entre le 17 février et le 7 mars 2020, par la DGO6 (Wallonie) et l’ASBL Centre-ville, mais reste pertinente. Son but était précisément d’identifier les actions possibles pour améliorer la santé commerciale de Châtelet.

L’enquête met en évidence des éléments clés, a expliqué l’échevin du commerce, Alpaslan Beklevic. Les chalands sont essentiellement issus de l’entité: 85% habitent Châtelet. Ils font leurs courses surtout à pied (55%), puis en voiture (34%), 9% recourant aux transports en commun. Les parkings sont gratuits. Les utilisateurs jugent certaines catégories d’enseigne manquantes, en particulier les bazars, les magasins de jeux vidéo, d’électro, de multimédia ou encore les poissonneries.

S’il possède des atouts, comme la densité de population, un cadre agréable ou encore une mixité de service où l’alimentaire et l’horeca prédominent, le commerce du centre-ville est déforcé par une démographie défavorable, une forte concurrence des centres périphériques, une dépendance à de grosses enseignes et des loisirs insuffisants.

Pour réponses, l’enquête propose de favoriser l’implantation de commerces jugés manquants, d’organiser des animations pour enfants, des lieux de rencontre, des événements à caractère commercial (braderie, brocante) ou culturel. Il est aussi suggéré d’améliorer la sécurité des piétons.

Creashop ayant été un succès, avec, selon l’échevin du Développement économique, Michel Mathy, "80% de commerces ayant bénéficié de l’aide toujours en activité" , Châtelet se prépare d’ores et déjà à prendre part à Objectif Proximité qui permettra aux commerces de toucher jusqu’à 6000 €. "L’objectif étant de combler les cellules vides et de créer les commerces manquants." Une attention sera aussi portée sur Bouffioulx, plutôt rurale, pour lui permettre de se doter de commerces de proximité, pourquoi pas à Chamborgneau, ajoute l’échevin.

DéFI réattaque

Un article de DéFI avait été écarté de publication dans le bulletin communal. La majorité avait estimé que l’article, qualifié de « propagande » , ne cadrait pas avec le règlement en la matière.Daniel Soudant a remis en cause la non-publication. Il observe qu’Écolo et surtout le PS, ont aussi fait, précédemment, l’apologie politique de leur travail.Pour DeFI, le terme « prosélytisme » utilisé par l’échevin Mathy est inconvenant. L’échevin persiste en parlant de « racolage » pour l’article incriminé.

Plus de 10 millions espérés du Feder

Châtelet aura introduit, d’ici au 24 mai, ses fiches lui permettant de solliciter des demandes de subsides au fonds européen Feder. Son objectif est de pouvoir réaliser deux projets distincts, pour un montant total de près de 12,6 millions€, 10% restant à charge de la Ville. Le principal projet, dénommé Centre Magritte, à vocation sous-régionale, consiste en un centre de services et en un espace public un bâtiment multifonctionnel avec parc public semi-naturel.

L’autre volet consiste à créer au départ du site, rue de la Blanchisserie, un Mobipoint favorisant la mobilité durable et à rénover le centre administratif au plan énergétique. Le conseil a voté le point unanimement, Écolo compris, en particulier la salle polyvalente de la rue de la Blanchisserie.Mais les Verts ont regretté que les autres groupes politiques n’aient pas été associés au choix des projets, certes intéressants, jugent-ils, mais dont ils s’interrogent sur la plus-value pour la Ville.Et de rappeler qu’ils avaient présenté, précédemment, l’idée d’un musée à ciel ouvert relatif à Magritte.