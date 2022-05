Bataille de Ligny 1815: Les journées napoléoniennes de retour tout un week-end à Sombreffe

En effet, on y rappellera qu’en 1815, les civils des villages concernés par la bataille du 16 juin à Ligny ont dû fuir. A leur retour, leurs maisons étaient détruites, le village défiguré. Cinq années auront ensuite été nécessaires à la reconstruction et à un retour à la vie normale.

Un village reconstitué

Pour cette édition des Napoléoniennes, c’est donc naturellement qu’un village civil de l’époque sera reconstitué dans la ferme du Ligny 1815 Museum. Vannier, forgeron, tisserand, cordier, porteur d’eau et bien d’autres seront présents pour matérialiser les gestes d’antan.

Le bivouac des troupes accueillera une centaine de tentes réparties dans les prairies des alentours. Toute la journée, le public pourra découvrir la cuisine au feu de bois, les manœuvres de bataillons, l’entraînement de la cavalerie ou encore l’inspection des troupes. Un chapiteau regroupera les exposants dont des stands de figurines, livres, uniformes ainsi que la présence d’une association française qui exposera une maquette du champ de bataille de Ligny sur une surface de 10 m² à l’échelle 1/3000e.

Les reconstitutions civiles et militaires seront bien évidemment au programme, car ce sont des animations dont le succès ne se dément pas.

Cette année, il y aura près de 500 participants avec pas moins de 30 cavaliers, 6 canons, 100 civils en uniforme d’époque et batteries de tambours feront raisonner le site Ligny 1815.

Des réjouissances populaires sont au programme du samedi, avec un spectacle équestre (à 16h, à côté du Musée) et un repas cochon à la broche (samedi 19h, restaurant La Grange 1815, réservation 071/88.50.18.) A noter, le dimanche, le traditionnel défilé historique (départ du Musée à 10h) et la reconstitution de la bataille (14h). Enfin, ce week-end très animé s’ouvrira dès le vendredi 27 mai quand les organisateurs accueilleront près de 80 responsables d’associations et de musées d’histoire militaire membres de Belgium Battelfield of Europe.