Une fête pour lancer la maison de village de Bouffioulx

"La raison d’être de cette soirée de lancement, c’est de montrer que le projet avance , explique l’autre initiateur du projet, Michel Mathy. C’est un dossier d’envergure, avec un bâtiment à aménager, ce qui prend du temps. D’autant que les procédures imposées aux pouvoirs publics sont longues et que la crise Covid a contrarié la tenue des réunions de citoyens." Au programme ce soir-là: expo de photos anciennes, joutes sportives, animations musicales et bien sûr repas selon la formule de l’auberge espagnole, avec apéro offert par la Ville de Châtelet.

Une maquette d’Igretec

"Ce sera le moment choisi pour expliquer en direct où l’on se trouve dans le processus" , poursuit Michel Mathy. L’échevin de la Participation annonce ainsi que les statuts de l’ASBL communale (la forme juridique choisie pour la gestion) seront votés par le conseil communal cet été. "La Ville, les citoyens et les associations seront représentés pour un tiers chacun, ce qui laisse la primauté à ces deux derniers." Et bien sûr, l’aménagement du bâtiment, l’ancienne maison du directeur de l’école, propriété communale, sera aussi présenté…

"On a confié à l’intercommunale Igretec une étude d’opportunité et de faisabilité. En tenant compte des activités prévues pour l’instant, mais en veillant à ce que l’aménagement ne soit pas irréversible pour l’avenir. Le résultat de l’étude est positif, et Igretec devrait présenter ce jour-là une maquette du projet." Les citoyens pourront interroger, faire leurs remarques. L’auteur du projet sera ensuite désigné rapidement, au dernier trimestre. Les crédits seront inscrits au budget 2023, indique celui qui est aussi échevin des Finances. Pas encore pour tout de suite, donc, même si on avance. "Mais on demandera, le 27, si certains ont l’intention d’organiser rapidement une animation. Dans certains cas, Marcel Biron pourrait mettre ses infrastructures à disposition."

Sur fonds propres

L’idée d’une maison de village a vu le jour il y a trois ans. Dans un hameau où commerces, cafés, salle et écoles ont un à un disparu, un projet permettant de rompre l’isolement est devenu une demande. Une demi-douzaine d’associations – notamment les marcheurs – et des citoyens se sont mobilisés pour le projet, et il est toujours possible de les rejoindre. Châtelet mènera le projet sans aide: n’étant pas éligible pour un Plan communal de développement rural, elle savait qu’elle ne pourrait compter sur des subsides. Elle déboursera sur fonds propres autour de 400000 € selon la première estimation.