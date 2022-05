Jemeppe-sur-Sambre: une caméra dans les toilettes de filles!

Le patron de l’établissement s’est rapidement rendu compte que quelque chose d’anormal se tramait. Il s’est rendu dans les toilettes et a découvert le dispositif qui y était caché. Il a visionné les images et découvert que le bic avait été placé par une personne qui avait la main bandée. Le seul invité qui était dans ce cas, c’était Valentin… Il n’a pas fallu longtemps pour identifier l’auteur des faits. Lors des enregistrements, deux mineures de plus de 16 ans et une majeure ont été filmées.

Le suspect est donc poursuivi pour voyeurisme. Il est en aveux. Il a expliqué qu’il était dans une mauvaise passe avec son épouse. Cette dernière était alors enceinte. Le couple n’avait plus de vie sexuelle épanouissante depuis un certain temps et le visionnage de films pornographiques ne lui suffisait pas. Ce serait, selon ses dires, cette raison qui aurait poussé l’intéressé à agir de la sorte. Le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, avait accordé une suspension du prononcé au jeune homme qui n’a pas d’antécédent judiciaire.

Le parquet a estimé que cette décision était trop clémente au regard de la gravité des faits et du fait que deux victimes mineures ont été touchées par le comportement de Valentin. "J’ai eu une mauvaise passe avec ma femme" , a indiqué le prévenu qui était particulièrement gêné devant la cour d’appel de Liège. Selon lui, la situation se serait régularisée depuis. Le parquet général a requis une peine d’un an de prison avec sursis probatoire. La défense a plaidé une suspension du prononcé simple ou probatoire. La cour rendra sa décision en juin.