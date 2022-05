Sambreville: permis accordé pour le parc des générations

Une première demande de permis unique a été introduite en 2021 puis abandonnée en raison d’irrégularités constatées. Entre-temps, un comité d’accompagnement du projet du parc des générations a été mis sur pied pour écouter les doléances des riverains du parc et, surtout, travailler main dans la main. La deuxième mouture du permis a été, au mois de mars dernier, approuvée par la Région.

Tous les aménagements ont été validés malgré les nombreuses remarques lors de l’enquête publique: la démolition et construction d’un nouveau pavillon de plain-pied composé d’une salle polyvalente (pour réunions et séminaires) et d’un espace restauration type brasserie, un parking de 30 places, trois terrains de pétanque, un théâtre de verdure, une aire de pique-nique, une aire de jeux, une agora, un parc à chiens et une zone multifonctionnelle équipée d’une borne électrique.

Autre élément qui a été coulé dans le permis, c’est le nombre d’événements dans le parc. Il y a deux catégories: la salle polyvalente du pavillon pourra être utilisée deux à trois fois par semaine et accueillir jusqu’à, maximum, 150 personnes. Il n’est pas question, comme on peut le lire dans le permis, d’organisation de mariages, d’anniversaires ou de communions. La Commune pourra également organiser deux à trois événements de plus de 500 personnes par an, notamment sur le théâtre en verdure. Pas question d’en faire un Forest National, comme l’a déjà indiqué le bourgmestre Jean-Charles Luperto. Le genre d’événements n’a, en revanche, pas été détaillé dans la demande de permis.

Gare au bruit

L’autre élément important du dossier, c’est le bruit. Il a fait l’objet d’une analyse par la cellule bruit du SPW. Il n’y a, en soi, pas de problèmes, mais le fonctionnaire délégué a retenu un élément qu’il a greffé au permis concernant le pavillon. "Lors de toute production de musique, les fenêtres du local où le son est diffusé restent en permanence fermées. Les portes ne sont ouvertes que pour l’entrée et sortie des visiteurs." Pour les grands événements, la Commune le promet: la musique sera diffusée vers la Sambre pour limiter les nuisances.

Dernier élément, en matière de sécurité, le parc sera fermé via une clôture de 770 mètres de long, la reconstruction du mur d’enceinte et des barrières d’accès. Avec, aussi, l’installation de caméras de surveillance et un horaire d’ouverture et de fermeture.