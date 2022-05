Sambreville: patience, le maître-mot pour la chèvrerie de la petite copeau

Amoureuse des animaux, Jennifer Coppens décide de créer, en février 2021, la chèvrerie de la Petite copeau. Elle adopte trois chèvres laitières et leur concocte un petit nid douillet dans le fond de son jardin. Pour se développer, elle décide d’ouvrir un crowdfunding et récolte 6000 €. Son but: continuer à aménager l’enclos et lancer sa fromagerie grâce au lait de ses chèvres tout en travaillant avec des personnes handicapées ou en réinsertion professionnelle. « Mais, un an plus tard, j’ai été rattrapée par la réalité » , commente l’habitante de Velaine-sur-Sambre. Ses chèvres n’ont pas encore mis bas et, par conséquent, n’ont pas produit de lait. « C’est pour la bonne cause. Grâce à mes cours du soir, notamment en fromagerie, j’ai rencontré de nombreux éleveurs. Ils m’ont indiqué qu’il était préférable d’attendre deux ans avant de les accoupler. Pour leur bien-être et pour la qualité du lait. Je les ai évidemment écoutés. Je ne prendrai aucun risque pour mes chèvres.Je n’ai aucun intérêt à me presser. »