Farciennes: Separtech va émigrer et s'étendre à l'Ecopôle

Separtech est spécialisée dans la fabrication de tamiseurs vibrants pour l’industrie, dans des secteurs très différents, comme on le lira ci-dessous. Une activité qui réussit bien à la PME, dont le chiffre d’affaires croît fortement depuis sa création, pour atteindre les 4 millions€. Son personnel suit une tendance semblable: il est passé de 5 personnes à 18 actuellement, précise un de ses cofondateurs, Yvan Girboux. Un succès qu’il explique moins par une expansion de ce type d’activité, secteur très concurrentiel, que par la qualité des machines, et surtout du service offert (lire ci-dessous).

L’Ecopôle s’est imposé

La question de la place devait par conséquent finir par se poser. "L’enjeu était aussi de regrouper nos surfaces de production, qui se trouvent actuellement dans deux halls distincts, ce qui ne facilite pas la gestion des flux de matières" , explique Yvan Girboux. Qui ajoute encore que la proximité du site actuel était très importante, tant pour le personnel de Separtech que pour ses sous-traitants, tous de la région. "On tenait à rester proche de notre réseau de partenaires."

L’Ecopôle s’imposera. D’abord parce que cette zone d’activités de Farciennes est la plus proche du site actuel et que des déplacements supplémentaires ne seront pas engendrés, mais aussi parce que le côté développement durable du zoning colle bien à la philosophie de Separtech. D’autant plus qu’une part importante de son chiffre d’affaires est réalisée pour le secteur du recyclage. Son intégration au sein de l’Ecopôle n’en est que plus cohérente.

Surface doublée

"On va doubler la surface de production, qui passera de 1200 à 2500 m2" , détaille Yvan Girboux. Pour concevoir le nouveau site, Separtech recourt à un architecte renommé, spécialisé dans les bâtiments industriels. Même optique pour la construction, confiée à la société hennuyère ICM. "L’investissement s’élève à 4 millions€. Près d’un million€ seront affectés à du matériel de production que nous n’avons pas, notamment pour la peinture."

L’emploi accompagnera inévitablement cette extension. "On ira jusqu’à 30 à 35 personnes au total, sans doute au rythme d’une embauche par trimestre en moyenne. L’objectif étant de répondre à une production optimale, avec un chiffre d’affaires conforme à nos attentes." Profils recherchés: soudeurs certifiés, ouvrier prêt à se former en entreprise, mais aussi employés administratifs et commerciaux.

La demande de permis a été introduite. "Nous devrions l’obtenir à la fin du mois, estime le cofondateur. Le premier coup de pelle est programmé pour octobre, et le bâtiment devrait être opérationnel en juin 2023."

Separtech a été créée en 2018 par Yvan Girboux, Enrico Perale et Stéphane Zapotoczny, à la suite d’un changement stratégique de l’entreprise pour laquelle ils travaillaient jusque-là, à Nivelles. "Une réduction drastique de l’activité manufacturière avait été décidée pour la délocaliser vers la Chine" , explique Yvan Girboux.

Separtech démarre en janvier. Son business, c’est la fabrication de machines de tamisage vibrant à l’échelle industrielle. Un domaine méconnu, mais aux applications variées, dans de nombreux domaines. "Le spectre est très large: l’alimentaire, la chimie, le recyclage, la métallurgie, etc." explique le cofondateur et responsable commercial.

Un tamisage qui permet une classification granulométrique, c’est-à-dire en fonction de la grosseur des matières traitées. Le processus est aussi applicable à des liquides, comme le chocolat: "Le tamisage permet de débarrasser le liquide d’un corps étranger éventuel, d’un morceau de sucre."

Les machines de Separtech interviennent aussi avec efficacité dans le domaine de la dépollution et du recyclage. "Par exemple séparer les solides des liquides dans les stations d’épuration. Nous allons aussi équiper de dix machines Filao, le futur centre de traitement des bouteilles en plastique à Couillet. On travaille aussi pour Sovitech, à Jumet, qui produit des microbilles de verre pour les marquages routiers." Des domaines très variés qui sont un atout énorme pour Separtech: "Si un secteur est touché par une crise, on en a d’autres qui, eux, poursuivent leur activité normalement."

L’activité n’est pourtant pas neuve, ni unique. "La technologie a 60 ans, et 30 sociétés occupent ce terrain en Europe, où se situe l’essentiel de notre clientèle. Le marché est très concurrentiel. Mais on a, je pense, réussi à adapter notre offre globale." C’est-à-dire ne pas seulement proposer une machine au prix le plus bas, mais offrir un bon rapport qualité-prix, un service de qualité, un temps de réponse aux demandes rapide, une flexibilité permettant de réduire le temps de production lorsque le besoin se fait sentir pour le client, explique Yvan Girboux. "On a aussi des compétences linguistiques très vastes (NDLR: huit langues, russe et polonais compris!) et nous avons des agents techniques et commerciaux dans différents pays pour offrir un support localement. Une qualité de service à 360°."