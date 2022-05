Sambreville: l'humour, l'amour et la mort au centre culturel

Du théâtre, de la danse et du jazz

La saison culturelle 2022-2023 commencera le 7 octobre avec le seul en scène Les garçons et Guillaume, à table! , de Guillaume Gallienne, interprété ici en avant-première par Jean-François Breuer. Le 21 octobre, place à la pièce Cuisine et dépendances d’Agnes Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Le 5 novembre, grande première avec le spectacle de danse We should be dancing d’Émilienne Flagothier, durant lequel des comédiens voleront une partition chorégraphique à des enfants de 2 à 5 ans. Le 22 novembre, rendez-vous avec Hors-jeu de Geneviève Damas, une comédie sur le football, présentée le deuxième jour de la Coupe du Monde au Qatar, avec la participation exceptionnelle de Michel Lecomte et Eden Hazard (qui sera bel et bien présent "d’une manière ou d’une autre" ). Le 9 décembre, la pièce En attendant la fin de Dominique Bréda questionnera la mort par le rire et l’absurde. Et pour bien terminer l’année, le 16 décembre, le spectacle familial Un Petit Air de Chelm s’annonce comme un "petit bonbon à déguster juste avant Noël".

L’année 2023 débutera avec Don Quichotte avant la nuit de Paul Emond. Cette réinvention du mythe de Miguel de Cervantes sera à découvrir le 27 janvier. Deux semaines plus tard, le 10 février, la comédie d’Éric Assous Couple en danger revisitera, quant à elle, le fameux Sur la route de Madison avec humour et émotion. Le 5 avril, place à un spectacle musical jazz autour des textes de Jacques Prévert, sobrement intitulé Jacques , avec Nicolas Buysse et Greg Houben. Le 18 avril, Bruno Coppens maniera les mots et les expressions de la langue française avec dextérité, dans Andropause . Le 27 avril, rendez-vous avec Happy Family , une comédie d’Alessandro Genovesi. Et enfin, le 28 avril, Esteban Murillo promet un beau et grand voyage en Espagne avec son Poeta Flamenco .

www.cracs.eu – 071260364

Pour les enfants

La programmation 2022-2023 fera aussi la part belle au théâtre jeune public, avec les spectacles La Tête dans les nuages , le 30 novembre, et La fabuleuse et authentique histoire du rock racontée aux enfants , le 8 mars.

Des acteurs locaux

Les spectacles hors abonnement, comme Re-Père (3 mars 2023), Sous les choses (31 mars 2023) et Godiche (5 mai), seront créés et incarnés par des artistes de la région.

De la musique

Dès le 10 septembre, le Quai de scène accueillera pour la deuxième année consécutive le Quai musical, dédié cette fois à la musique baroque.

Des voyages

Cette année encore, plusieurs Explorations du monde seront proposées au public. Au programme: le Danemark, le Sénégal, l’Australie ou encore Bali.

Des ateliers

Outre ces rendez-vous culturels, divers ateliers seront animés par les équipes du CRAC’S, au cours de l’année (batucada, capoeira, e-sport, couture, parole, méditation, récup', théâtre, web-tv…