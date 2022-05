Mal-être à l’administration de Jemeppe: les syndicats cherchent un soutien auprès du ministre

Le 14 mars, les 135 membres du personnel de l’administration communale ont manifesté leur ras-le-bol: ils ont débrayé pour protester contre la gestion quotidienne du directeur général et, également, des représentants politiques. Les reproches étaient divers: l’absence d’un directeur des ressources humaines pour remettre de l’ordre dans les services, le manque de personnel, les coupes budgétaires et l’ingérence du politique dans le travail quotidien des agents. Mais depuis qu’ils ont brandi leurs calicots, c’est le calme plat. Il n’y a, officiellement, pas de sortie de crise. "Nous utilisons tous les moyens que nous possédons pour faire bouger les lignes, commente Laurence Clamar, secrétaire régionale intersectorielle CSC. Il n’y a plus de grève mais nous avons continué nos actions. Nous n’avons pas abandonné le personnel."