Une cheffe de groupe au PS

Au conseil communal, lundi soir, l’ordre du jour n’a réservé aucune autre surprise que l’annonce, en préambule, d’une nouvelle interne au banc du PS fossois. Celui-ci, après avoir traversé une crise majeure, se remet enfin en ordre de marche, à moins de trois ans des prochaines élections. Marjoline Dubois, 26 ans, bachelière en droit et détentrice d’un master en sciences politiques, la cadette du quatuor siégeant au conseil, a annoncé qu’elle avait été désignée cheffe de groupe, en accord avec la Fédération namuroise du PS. Suivra la constitution d’un nouveau bureau, qui aura à désigner prochainement un président, un trésorier et une secrétaire. Voilà le PS fossois pacifié au terme d’une grosse tempête. Après les élections d’octobre 2018, la Fédération du PS namurois avait dû en effet se résoudre à mettre sa section fossoise sous tutelle, le temps de digérer la défaite électorale – la perte de deux élus – et de réconforter des égos blessés n’ayant pas accepté le succès électoral de Deborah Dewulf. Sacrée mieux élue de la liste, alors que c’était la première élection, la candidate de Le Roux avait fini par démissionner au printemps 2020. Le PS fossois fonctionnait jusqu’ici sans chef de groupe, en mode collégial. P.W.