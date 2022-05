Un crowdfunding lancé pour leur nouvelle ASBL

Les projets fusent dans la tête d’Amaury et Anne depuis dix ans. Après avoir agrandi leur culture au fil des années, engagé du personnel (ils sont aujourd’hui entre 8 et 10 équivalents temps plein en fonction de la saison) et créé un magasin, ils ont souhaité partager leurs connaissances du terrain aux plus petits en créant leur ASBL, Graines de poche. « Pour le moment, les stages et animations s’organisent uniquement durant les vacances, ajoute Amaury. C’était le cas lors des précédentes vacances de Pâques. À long terme, nous aimerions travailler en partenariat avec les écoles tout au long de l’année. Mais bon, une chose à la fois. On ne peut pas tout construire en un jour ! »