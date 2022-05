Fleurus : une réunion autour des travaux des Templiers

Pour rappel, ce sont quelque 20 millions d’euros qui sont investis dans ces transformations qui verront la démolition de deux ailes du bâtiment actuel, pour aboutir à un nouvel ensemble, en forme de H, avec 42 chambres rénovées de fond en comble, 78 autres totalement reconstruites et la création d’un nouvel accueil de jour, pour 15 personnes âgées.

À l’approche de cet énorme chantier, la Ville convie ses citoyens à une grande réunion d’information, avec un moment dédié aux questions et réponses. Ce sera au centre culturel, l’ancien hôtel de ville, sur la place Ferrer, ce mardi 17 mai, dès 18h30. L’accès est évidemment libre et gratuit mais il est préférable de réserver au 071/82 02 24 ou via l’adresse communication@fleurus.be .