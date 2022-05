Mettet: un automobiliste arrêté avec 2,38 grammes d’alcool par litre de sang

Il est un peu plus de minuit le 22 décembre 2018, à Mettet. Un habitant de Tamines (la quarantaine) est intercepté par la police, au volant de sa voiture. Le diagnostic est sans appel: ivre, il a la démarche hésitante, la voix pâteuse et n’a plus ses repères dans l’espace et le temps. Il trouve néanmoins la force d’expliquer qu’il a fêté la Sainte-Barbe avec des amis et qu’il a bu une dizaine de Maredsous avant de reprendre la route. Condamné à un an, 2400 € d’amende et une déchéance définitive du permis, il a décidé de faire appel.