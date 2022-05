Charleroi: neuf volontaires de la maison du tourisme en quête de déchets sur le halage

Le circuit complet développe 22 kilomètres. Impossible de nettoyer l’itinéraire sur une telle distance en un après-midi. Neuf volontaires de la MT, y compris des stagiaires, ont donc concentré leurs efforts sur la section la plus fréquentée entre le centre de Charleroi depuis la gare du sud jusqu’au centre de Marchienne. C’est une balade d’un peu moins de 10 kms aller-retour qui traverse le bassin sidérurgique où les installations désaffectées côtoient des usines en activité.

Après seulement 200 m en sortie de ville, l’aciérie de Thy Marcinelle donne à voir son ballet de grappins déchargeant des péniches remplies de mitrailles. Sur la gauche, le site de Carsid est en déconstruction. Un kilomètre plus loin après le confluent du canal de Bruxelles, les couleurs des premières fresques de street art percent un paysage dominé par le gris et une végétation teintée par la rouille. Et le métro aérien s’invite dans le décor. "Nous avons surtout ramassé des déchets d’emballage et des canettes à boisson", confie Valérie Demanet. Pas autant que nous pensions en trouver: de quoi remplir quatre grands sacs blancs. Cela permet de penser que les randonneurs respectent l’environnement. Une activité de team building un peu particulière qui a permis à tous de redécouvrir ce tronçon. Et de le remettre dans un état de propreté impeccable pour celles et ceux qui l’emprunteront dans les semaines et mois à venir.