À Jemeppe-sur-Sambre, une quinzaine de sections patriotiques participent fidèlement à ces commémorations annuelles et étaient donc au rendez-vous ce dimanche pour une célébration eucharistique et un dépôt de fleurs au monument aux morts de Spy. Mais sans l’octogénaire présidente de l’association locale, fille d’un prisonnier de 1940-45 et dont le discours a été prononcé par Philippe Carlier, son vice-président, avant que les enfants du conseil communal prennent la parole et un dépôt de fleurs par la bourgmestre. Lors d’une réception à l’administration communale, l’anniversaire du 9 mai 1950, qui a débouché sur l’union européenne, a aussi été souligné.