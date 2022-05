Fosses-la-Ville: une ferme pour vieillir ensemble

Aujourd’hui, c’était leur rêve, elle leur appartient. Ils ont décidé d’investir beaucoup d’argent pour restaurer le logis et ses vastes dépendances.

Un chantier ambitieux sous-tendu par un projet d’habitat groupé cogéré, participatif et solidaire, s’adressant à des personnes d’âge mûr, isolées mais autonomes, âgées de minimum 60ans.

À terme, de la ferme, se dégagera une maison Abbeyfield, un concept né outre-Manche pour vaincre la solitude et l’isolement des personnes âgées.

L’événement est rare puisqu’il n’existe que 9 maisons de ce type en Belgique. Celle de Vitrival sera seulement la 4een Wallonie.

Rare car l’investissement, énorme, doit être guidé par des valeurs humanistes. "Nous n’avons pas voulu être de classiques promoteurs immobiliers, ce qui aurait pourtant été beaucoup plus rentable, déclare Frédéric Bertrand. On voulait derrière un but social." Et dans la foulée, explique-t-il, contribuer à changer le regard que la société porte sur le vieillissement, où la maison de repos demeure le premier choix, sans alternative transitoire, pour terminer sa vie.

Ce vendredi matin, sous une tonnelle, ses principaux acteurs se sont retrouvés pour en présenter la genèse, en présence de l’échevin de l’Urbanisme et des Aînés Jean-François Favresse. "Projet utopiste si on avait voulu le faire seul, dit le couple. On l’a co-construit avec l’expertise d’Abbeyfield (via un comité de pilotage). On ne s’immiscera pas dans la vie de la maison."

Pas de tout repos

La philosophie Abbeyfield colle à l’air du temps: on vit ensemble sous le même toit, en mode semi-communautaire, chacun selon ses envies et en étant chez soi.

Dit plus simplement: on partage l’habitat. On allie deux vies, la privée et la collective, et on l’ouvre sur le monde extérieur. Dans cet habitat idéal, qui suppose que les habitants se choisissent, et se soudent autour d’une charte de bon voisinage, on se soutient, on adhère à un règlement d’ordre intérieur et on vit solidairement, ce qui rime, quand tout baigne, avec le bonheur. À une condition: "Abbeyfield, c’est comme un pull de laine, ça tient chaud, parfois ça gratte" , lance une participante, Fabienne Vanbersy, allusion à la nécessité de respecter les règles du vivre ensemble.

Jean-Louis della Faille, le président de l’ASBL "Abbeyfield en Wallonie" , qui a son siège à Namur, porte aux nues ce couple de particuliers fossois. Deux Martiens. "Des investisseurs qui acceptent une rentabilité moindre à des fins sociales et sociétales, ça ne court pas les rues" , indique-t-il.

Le concept Abbeyfield ringardiserait-il la maison de repos, avec son air de clinique, ou la présenterait-elle comme un modèle dépassé? Absolument pas, car Abbeyfield n’est pas non plus de tout repos. Il faut être en forme.

« La maison de repos a bien sûr encore sa place dans la société. Il en faut pour tout le monde. Abbeyfield n’est qu’un maillon de plus pour vieillir le mieux possible » , complète le président.

L’habitat groupé, participatif et solidaire, amène à réinventer la fin de vie. Dans ce cadre-là, vieillir est une chance. « Ce maintien en activité et en responsabilisation contribue au maintien d’un bien-être global » , assure le président, et allonge la durée de vie des neurones. Abbeyfield, dans le pire des cas, retarde l’entrée en maison de repos ou de soins. Quand l’autonomie est définitivement perdue.

Abbeyfield Street

Le concept Abbeyfield est donc né au milieu du siècle dernier, outre-Manche. Interpellé par la solitude des personnes âgées, l’Anglais Carr-Gomme décide d’agir en achetant une petite maison où il invite deux seniors solitaires à vivre ensemble. Cette première maison s’est ouverte dans la rue… Abbeyfield. Une des règles de la maison : prendre au moins 1 repas en commun par semaine. Le réseau compte aujourd’hui 450 maisons dans 6 pays, dont 9 en Belgique.

Mixité

La ferme sera reconditionnée en 4 logements familiaux. La maison Abbeyfield comptera, elle, dix logements adaptés aux seniors. À Vitrival, le projet est subventionné par le Fonds du Logement de Wallonie, la moitié des logements Abbeyfield étant réservés à des personnes à revenus faibles ou modérés. Pour que la solidarité fonctionne, la mixité des âges est aussi importante que la mixité sociale.

Septembre 2023

Les travaux viennent de commencer. Déshabillée, la charpente mise à nu donne une idée de leur ampleur. Les logements seront disponibles dans le courant du dernier semestre 2023. Deux séances d’information citoyennes seront organisées à destination des personnes intéressées à rejoindre/soutenir ce projet associatif, comme futur.e résident.e, volontaire ou simplement désireuses d’en savoir plus.

Le 12 mai et le 23 juin, à 19h, à la salle d’Orbey, rue d’Orbey. Inscriptions souhaitées auprès de Abbeyfield en Wallonie. abbeyfield.en.wallonie@gmail.com, 0484 62.71.23 ou au 0483 46.22.91