Farciennes: condamné pour tentative de meurtre, il conteste

Ce vendredi matin, le trentenaire reconnaît les deux coups de couteau, mais conteste l’intention d’homicide.

" Les coups sont partis comme ça. Quand je suis rentré à la maison, j’ai vu des préservatifs utilisés et je n’ai pas supporté ça. Quand je lui ai posé la question, elle est sortie de la maison. Je l’ai poursuivie, je lui ai demandé des explications et on s’est disputé ", confie le prévenu.

D’autres préventions reprochées au prévenu

Après les faits, lors de sa fuite, Abdellah a aggravé son comportement en menaçant son ex-compagne hospitalisée, trois jours après la tentative de meurtre. Il a également harcelé la maman de cette dernière, en juillet 2016, pour pouvoir communiquer avec sa petite fille. Le 8 juin, soit le lendemain de la tentative, Abdellah a commis une violation de domicile en passant par le terrain de sa voisine pour fuir les policiers à sa trousse.

Pour la défense, l’intention d’homicide n’est pas établie.

" S’il était animé d’une intention de la tuer, pourquoi n’a-t-il pas achevé le travail ", s’interroge MeDeprez. Un sursis est sollicité, avec une peine de prison réduite. Ce à quoi le parquet s’oppose fermement, en demandant la confirmation de la peine prononcée.

Jugement le 20 mai.