Basse-Sambre: dix éoliennes le long des autoroutes A15/E42, une copie, déjà?

La position des différents mâts de 150 m de hauteur (pâle comprise) n’a pas été choisie par hasard. Elles ne se réfèrent pas à une volonté, à une appréciation du demandeur, ni à un potentiel venteux des lieux qui doit encore être analysé, mais plutôt à des distances réglementaires à respecter: 600 mètres par rapport aux habitations, 200 mètres par rapport aux forêts, 150 m par rapport aux zones électriques, 150 mètres par rapport aux canalisations et 100 mètres par rapport aux autoroutes. Résultats: le projet prévoit trois éoliennes à Jemeppe près d’Onoz et Balâtre/Saint-Martin, une près de Boignée (Sombreffe), deux de l’autrecôté de l’autoroute sur le territoire sambrevillois à proximité de Velaine et, enfin, quatre à Fleurus, près de Wanfercée.

Une donnée oubliée

Cette réunion d’information avait pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet et, surtout, aux riverains des communes concernées de mettre en évidence des points qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences. L’occasion de faire parler leurs connaissances du terrain pour amender le projet voire, tout simplement, l’annuler. Certains éléments n’ont d’ailleurs pas été pris en compte par le demandeur. C’est ce qu’a fait remarquer un agriculteur de Saint-Martin/Balâtre. "Vous pouvez déjà faire sauter une éolienne car il y a une ligne à haute tension de 12 km enterrée entre Auvelais et Gembloux qui passera à proximité de Balâtre. Je peux même vous dire qu’elle mettra à mal une deuxième éolienne." Une donnée qui n’a, en effet, pas été prise en compte par le bureau d’études lorsqu’il a présenté les emplacements établis en fonction des nombreuses contraintes. "Et les deux éoliennes sur le territoire de Sambreville, proche de l’autoroute, elles risquent de poser problème pour l’aéroport de Gosselies. Je vous le dis car, lors d’un précédent projet, elles avaient dû être écartées de leur emplacement initial."

Un système de bridage

Un autre habitant de Balâtre indiquait que les villageois souffraient déjà du bruit de l’autoroute. "Nous avons demandé des panneaux anti-bruit à la Commune. On ne veut pas que l’éolienne accentue les nuisances sonores." Ce ne sera pas le cas, comme l’indiquaient les représentants du bureau d’études. Des études seront également réalisées la nuit. "L’impact du bruit sera étudié grâce à des modélisations mathématiques qui permettront d’obtenir des valeurs acoustiques (NDLR: des calculs toujours réalisés dans les pires conditions). Celles-ci seront comparées aux valeurs limites réglementaires. Si elles sont dépassées, nous installerons un système de bridage pour que les pâles tournent moins vite et, par conséquent, génèrent moins de nuisances."

Jérôme Dumont a indiqué, par rapport aux nombreuses questions et remarques des citoyens, que les éoliennes pourraient être déplacées, au maximum, d’une trentaine de mètres. "Si, par exemple, sa position représente un obstacle aux faisceaux de communication d’un aéroport." Mais pas question de changer de passerelle cadastrale. "Car nous avons déjà des accords avec des propriétaires agricoles."

Tous ces éléments, enregistrés, seront analysés lors de l’étude d’incidences qui précédera l’enquête publique. En attendant, tous les citoyens concernés peuvent transmettre leurs remarques, observations, par courrier à la Commune de Jemeppejusqu’au 20 mai 2022: service de l’Environnement/Urbanisme, Place communale, 20, 5190 Jemeppe.

L’occasion, pour beaucoup, d’amender ce projet qui, s’il est validé par la Région, s’ajoutera aux trois futures éoliennes d’Elicio récemment acceptée du côté de Velaine et Balâtre.

À recommencer?

Un représentant de la Commune de Fleurus a indiqué que cette dernière n’avait pas été consultée par le demandeur, New Wind. Jérôme Bodart, chargé de projet, indiquait que l’information avait circulé dans toutes les Communes dans un périmètre de 5km au projet. Le représentant de la Commune de Fleurus ajoutait que le fonctionnaire technique de la Région avait validé la remarque quelques heures plus tôt et que cette réunion d’information préalable n’était donc pas légale. La séance pourrait donc être… reprogrammée.

Calme et respect

Les débats, constructifs, se sont tenus dans une ambiance très calme et respectueuse. Ce qui n’est pas toujours le cas lors de la présentation de ce genre de projet. J.No.