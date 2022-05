Qui veut créer le logo de l’Observatoire de la résilience de Sambreville ?

L’objectif principal de l’Observatoire Boris Cyrulnik de Sambreville est de contribuer à une analyse scientifique et pratique de ce processus, mais surtout de diffuser le résultat de ces travaux afin de permettre au plus grand nombre de s’en approprier le concept et les outils. Or, une bonne communication nécessite d’être visible et facilement identifiable.

C’est pourquoi, il a aujourd’hui besoin d’un logo. Dans l’objectif de stimuler l’implication citoyenne et de favoriser la proximité avec le grand public dans son expérience de la résilience, le Comité de pilotage de l’Observatoire a décidé de faire appel à la créativité de chacun en lançant un concours ouvert à tous. Les projets (ainsi que les coordonnées du participant) doivent être envoyés par courriel, en version numérisée si possible, pour le 20 mai, à l’adresse resilience.sambreville@gmail.com . Le Comité de pilotage de l’Observatoire se réunira entre le 20 mai et le 30 mai 2022 pour désigner le vainqueur.

À la clé pour le vainqueur, des livres de Boris Cyrulnik, dédicacés et remis par leur auteur le 9 juin 2022 à Sambreville. Le cahier des charges, le règlement du concours et les infos pratiques sont disponibles sur la plateforme: jeparticipe.sambreville.be/actu/concours-creez-un-logo