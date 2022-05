Fosses-la-Ville: une maison partagée pour des personnes vieillissantes, à l’ancien Castel

Cette grosse maison de maître du centre historique, pleine d’âme, trois psychologues de formation spécialisées dans le vieillissement l’ont trouvée idéale au développement d’un projet inédit: transformer l’hôtel de charme, et ses neuf chambres, en un habitat partagé, solidaire et inclusif, destiné à des couples dont l’un des conjoints présente des difficultés cognitives de type Alzheimer. Cette maladieneurodégénérative chronique, rappelons-le, s’attaque à la mémoire, trouble le langage, désoriente et, en fin de compte, débouche sur une perte d’autonomie.

Les travaux ont commencé sur des chapeaux de roue, dès la réception du permis, le 10 février, "et on inaugure à la fin de l’année" , pronostiquent avec enthousiasme les trois promotrices du projet, Valentine Charlot, Catherine Hanoteau et Caroline Swalens.

Visite de ce chantier de réaffectation en leur compagnie. Quelques semaines ont suffi à l’entrepreneur pour faire oublier l’hôtellerie, et démanteler la véranda où étaient servis les petits-déjeuners. La luxueuse suiteaménagée sous les toits, telle une bulle pour amoureux, est spectaculairement dépiautée.

Valentine Charlot, Catherine Hanoteaux et Caroline Swalens: «Nous offrons une alternative à la maison de repos…» ©EdA

La cuisine ne sera plus celle d’un établissement horeca: "Elle sera simplifiée et plus chaleureuse. On pourra y dresser une table."

Après travaux, le nombre de chambres sera divisé par deux, et les espaces redistribués en cinq appartements, sans compter une chambre d’amis.

Les cinq couples résidents en ce "nouveau chapitre" seront locataires. Originalité: pendant la journée, au rez-de-chaussée de l’établissement, ils auront accès à des services organisés par l’ASBL Un Nouveau Chapitre.

Une alternative humaine

"Une équipe de minimum deux personnes, professionnels et bénévolesayant des talents à partager, accompagnera ces personnes et meublera la journée selon leurs envies du moment", explique Valentine Charlot. Jardiner, peindre, lire, jouer etc. Qu’importe. Dans la tête de ces spécialistes de la fin de vie, l’inexorable vieillesse, fût-elle invalidante ou rimant avec indignité, doit cesser d’être ce naufrage annoncé. "Il faut coûte que coûte la transformer en défi et en aventure…"

S’appuyant sur ce mantra, les trois psychologues innovent avec audace. Actuellement, les proches d’une personne ayant perdu son autonomie se retrouvent contraintes de la "placer" en maison de repos. Un choix déchirant, par défaut d’une alternative. Vivre sous le toit des enfants, comme autrefois? Ce n’est plus une solution en 2022. Ils ont leur vie, les aînés la leur.

"Ils voudraient rester ensemble, mais rien ne leur est offert. Leur maison est devenue trop grande.Et assister le conjoint épuise. Avec ce nouveau type de maison partagée, on propose vraiment une alternative." Qui plus est, à taille humaine. En effet, l’habitat partagé séduit en ce qu’il sauvegarde l’intimité d’un vrai foyer, et la convivialité, souligne ce trio d’entrepreneuses. Le but est d’y éprouver des plaisirs simples de la vie quotidienne, comme chez soi, qui ressemblent aux résidents.

Les trois psys l’assurent: cette maison partagée sera le premier habitat de ce type en Wallonie et à Bruxelles, réservé à un public fragilisé sur le plan cognitif.

Certes, ce ne sera plus un hôtel, une belle étape sur la route des vacances. Des touristes n’en franchiront plus la double porte. "Mais manger y sera toujours plaisir", et tout sera fait pour que vieillir le soit aussi.