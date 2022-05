Fleurus: on trouvait du cannabis dans le parc

Si la police est intervenue le 31 août dernier au sein du parc de la Plaine des Sports à Fleurus, c’est grâce à un voisin (policier). Ce dernier a constaté la présence d’un individu d’une vingtaine d’années, porteur d’une sacoche et d’un maillot des Diables rouges. Le supporter semblait s’adonner à la vente de produits stupéfiants sur un banc non loin de la grille d’entrée du parc. Le jeune suspect est découvert là, avec deux GSM sur lui, ainsi qu’un pacson de cannabis. La fameuse sacoche est elle aussi retrouvée sur le banc occupé précédemment par Kenan. "Elle contenait 20 sachets de cannabis de quelques grammes", précisait le parquet. La perquisition au domicile du suspect a été fructueuse avec un pacson de cannabis, ainsi que le matériel nécessaire à la vente (sachets de conditionnement et balance de précision) découverts sur place. L’exploitation d’un des GSM confirmait l’existence de plusieurs rendez-vous de vente.