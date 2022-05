Départ des élus PS du cartel IC-LdB à Sombreffe: "Non, la fédération n'a pas décidé"

«Manque de visibilité dans le cartel»

Et les élus socialistes sombreffois de préciser qu’afin de ne laisser aucun doute planer quant aux motivations de cette séparation, ils estimaient que le PS manquait de visibilité dans le cartel CI-LdB.

"C’est donc d’une seule voix, qu’ils ont souhaité – tout contrairement aux propos tenus par M. Leconte – sortir des limites du groupe CI-LdB et mettre en valeur leur appartenance politique à un parti qui défend des valeurs sociales de progrès telles que l’égalité, la solidarité et s’oppose à l’injustice, à la discrimination. Ils entendent en ce sens faire vivre ces valeurs, sans cadre venant d’un groupe plus neutre, notamment lors de leurs interventions en séances du Conseil communal", a encore détaillé Catherine Keimeul.

Vont-ils siéger comme indépendants?

Le conseiller communal Marc Laloux (DéFI) a aussi commenté cette décision: "Nous sommes en démocratie et ces élus PS sont libres de prendre cette décision. Je fais néanmoins remarquer qu’ils ont été élus sur la liste de Philippe Leconte et qu’ils y resteront attachés jusqu’à la fin de la législature, sauf si à un moment donné, ces élus PS quittent le groupe de Philippe Leconte et siègent comme indépendants. C’est en effet le seul statut que le code de la démocratie et de la décentralisation permet. Par conséquent, ils ne pourront jamais se prévaloir en Conseil Communal ou en Conseil de CPAS de l’étiquette PS."