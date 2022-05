Roues déboulonnées à Manage, balle dans la tête à Châtelineau: a-t-elle commandité l’assassinat de son amant?

La nuit du 10 au 11 mai, Jonathan et Jessica admettent s’être rendus à Manage, devant le domicile de Florence. Quelques semaines avant, cette dernière avait sollicité l’aide de Steve, un ami rencontré sur Meetic. Le prévenu, moyennant paiement, était chargé de surveiller le domicile de Rudy, suspecté de s’être rabiboché avec son ex-épouse et de mener une double vie. Pire, d’après le traqueur, Florence lui a même demandé de trouver une connaissance pour " faire du mal, tuer Rudy ."

Deux roues déboulonnées

Le contrat posé sur la tête de l’amant valait 10000 euros! Une aubaine pour Steve. " J’avais de grosses difficultés financières à l’époque. Ma compagne était enceinte et on allait se retrouver à la porte. Ma priorité reste ma famille ", confie le trentenaire. Pas question pour autant pour Steve d’attenter à la vie de Rudy. Ce dernier décide alors de monter un petit stratagème avec Jonathan et Jessica. " J’ai fait croire à Florence que je pouvais trouver quelqu’un, moyennant 10000 euros, sans savoir à qui j’allais demander. J’ai eu une conversation avec Jessica, qui est une amie et qui m’a fait part de ses difficultés financières. Je lui ai confié l’arnaque ." Le trio le répète: il n’était pas question d’assassiner Rudy, juste d’immobiliser sa voiture.

À Manage, Jonathan et Jessica passent à l’attaque: le couple déboulonne les deux roues côté passager de la voiture de Rudy. Jonathan profite de l’occasion pour également sectionner le câble du frein à main. Drôle d’idée pour tout le monde, pas pour le prévenu. " L’objectif était qu’un voyant s’allume sur le tableau de bord lorsqu’il allumerait le moteur. " Florence affirme que le fait de bloquer la circulation de Rudy allait lui rapporter gros. " J’étais sûre et certaine qu’il allait se faire mettre dehors par son ex-épouse parce qu’elle n’aurait pas supporté qu’il laisse les enfants sans surveillance, chez lui à Châtelineau, pour venir me voir. Je voulais le récupérer coûte que coûte, le jeu en valait la peine. Je voulais qu’on élève notre fille ensemble ."

Une seconde tentative quinze jours après

Juste après cette session mécanique, Steve rapporte que Florence l’a contacté en furie, car le véhicule avait été dégradé, mais que le contrat n’avait pas été honoré. Après une extorsion pour récupérer encore plus d’argent auprès de Florence, le trio se retire et coupe les ponts avec la maîtresse. Et quinze jours plus tard, à son domicile de Châtelineau, Rudy est très gravement touché, à la tête, par arme à feu. Seconde tentative d’assassinat, mais par qui?

Les soupçons penchent fortement vers Florence. Le soir du 24 mai, elle était présente sur place. La maîtresse de Rudy évoque une agression commise par un auteur. " J’étais descendue chercher du sirop dans ma voiture. Quand je suis remontée et que j’ai fermé la porte, j’ai entendu qu’on chipotait à la porte. J’ai ouvert et un auteur m’a repoussée contre un meuble. Il est monté à l’étage, je suis restée au sol. Après, je suis montée à l’étage et je suis restée en contact avec les secours au téléphone. J’ai essayé de faire ce qu’on m’a dit, à savoir le mettre sur le dos. Mais je n’ai pas su le mettre sur le dos, je suis allée chercher un essuie dans la salle de bains pour compresser la plaie. J’ai essayé de dégager les mains de son visage, mais il avait les mains crispées et je n’ai pas su . »

Pourtant, cette dernière ne présente aucune trace de sang sur elle, mais bien de la poudre sur les mains. La prévenue affirme être étrangère à ces deux tentatives d’assassinat.

Un problème et une remise

Alors que l’audience, qui a occupé toute la matinée, était censée être reprise à 14h, le dossier a fait l’objet d’une remise en date-relai au 11 mai prochain. Une reconstitution technique a été effectuée le 3 juillet 2019, pour la scène à Châtelineau. Mais aucun procès-verbal ne figure dans le dossier. Le dossier n’est donc pas en état d’être pris.