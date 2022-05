Thozée? Ce paradis vert plein d’oiseaux ivres où Félicien Rops, du temps de son mariage contrarié avec Charlotte Polet de Faveaux, s’adonna, entre autres passions immodérées, à la culture des fleurs et à un rare sens de l’hospitalité à l’endroit d’érudits amis.

La majeure partie du temps cloîtré dans le silence, volets fermés, il retentit ce dimanche d’un tri titanesque. Les membres du Fonds Félicien Rops qui, rappelons-le, fait rayonner la mémoire du célèbre artiste du XIXe siècle (1893-1898) à travers ce lieu de villégiature, s’activent à vider de nombreuses caisses. Ils en ressortent tous les bibelots qui y étaient entrés après le décès de la dernière occupante des lieux, Élisabeth Rops. De son vivant, la petite-fille de l’artiste avait légué le "château" à la Fondation Rops, devenue le Fonds Félicien Rops. Il fallait à l’époque mettre son contenu en sûreté. Ce trésor mémoriel avait pris le chemin de Molenbeek, dans une dépendance du domicile de feu Thierry Jonard (Zéno, de son nom d’artiste), alors administrateur-délégué de la fondation.

Ce garde-meubles malheureusement humide a duré 25 ans, le temps d’un chantier de restauration qui s’est éternisé au rythme lent des dossiers pour obtenir subventions, dons et soutiens de mécènes.

Avertissement de la co-organisatrice de ce vide-grenier inédit: "On ne vend évidemment rien en rapport avec l’oeuvre de Rops. Toute pièce originale ayant une valeur importante serait mise en dépôt au musée Rops", (rue Fumal à Namur) indique Bernadette Bonnier.

Il s’agit d’une nuée d’objets de famille, descendants de l’artiste, qui ont fait le quotidien de son fils Paul, docteur en droit, et de ses petits-enfants, Jacques, Philippe et Jean, mais surtout Pierre et Élisabeth, les deux derniers résidents de Thozée.

Un espace muséal

La brocante brillera par une floppée d’anciens ouvrages, certains remontant au XVIIIe siècle. Parmi ceux-ci, une collection de beaux livres, couverture cuir, traitant d’ornithologie, de botanique et de nature en général, dont Thozée est comme un sanctuaire.

Autres thèmes: l’archéologie, le fils de Félicien ayant été vice-président de la société archéologique de Namur, et l’héraldique.

Un peu de vaisselle par ci, d’argenterie par là. De l’insolite et du décoratif par petites touches se détachant d’une pagaille d’objets désuets, la plupart grippés, arrachés de leur momification au grenier. Il y a aussi de la dentelle noire, signe de deuil, que Charlotte se passait autour du cou.

"Plutôt que jeter, on vend à petits prix les objets abîmés pour qu’ils soient restaurés et retrouvent une seconde vie" , souligne Aurélie Buvé, historienne de l’art et membre du Fonds.

On ne l’a jamais vu comme ça, le château. Plus rempli que jamais, repeuplé de souvenirs, reconnecté à son histoire intime. Le couloir est encombré de boîtes et de vieilles malles. Là, un train électrique déglingué, là des raquettes de tennis, des sabres, des vases, et des bibelots "comme on peut en trouver sur d’autres brocantes." Rien de rare, sauf que ceux-ci ont été manipulés par une illustre famille suscitant la déférence. À chacun d’y pêcher son petit souvenir.

"Regardez , s’exclame Claude, l’un des agenceurs de la vente, de vieux patins qui ont dû servir sur l’étang gelé de la gentilhommière ou sur le lac de Bambois. "

Tout n’est pas à vendre, comme la carcasse d’un salon de bois blanc classique, style Louis XVI, aux assises tantôt cannelées tantôt garnies de tissus. D’autres antiquités, toutes à restaurer, composeront la future scénographie du salon central. Par contre, des fauteuils genre chauffeuses, à regarnir, et guéridons, sont à vendre.

"Pour pouvoir ouvrir plus souvent la gentilhommière, le moment est venu de recréer l’ambiance de salon du XIXe début XXe en vue d’en faire un espace muséal" , poursuit cette passeuse de mémoire.

Avec son mobilier retrouvé, cette gentilhommière de Thozée renforce son titre de lieu de mémoire.

Le dimanche 15 mai, de 8h à 17h. Au 12 rue de Thozée.