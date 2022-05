Dix élèves de Châtelet en Corse, pour un Erasmus méconnu

"C’est par la bande que j’ai appris que ce programme européen de formation à l’étranger était accessible aux élèves de l’enseignement qualifiant" , confie le directeur de l’école, Éric Simon. Il ne lui faudra pas longtemps pour se lancer dans le lourd dossier de candidature explicitant motivations et arguments, "avec la difficulté que nous ne dispensons pas de cours de langue et que donc le français est impératif."

La Corse s’impose. Car elle permet aux élèves de découvrir une cuisine différente, où l’on travaille les produits de la mer, avec ses plats typiques et des ingrédients tels que la farine de châtaigne ou le fromage Brocciu. Et puis, la Corse, c’est une destination touristique et balnéaire de choix.Et cela fait aussi partie du programme. Une occasion, peut-être unique, pour des élèves souvent issus de milieux guère favorisés.

Le dossier accepté, une délégation de l’école prend son bâton de pèlerin pour trouver des lieux d’accueil sur place, à Porto-Vecchio. Ils sont reçus avec enthousiasme: outre un collège où sont préparés quotidiennement 700 repas, huit restaurants très bien cotés, accueilleront des stagiaires. Dans un même temps, la sélection des heureux élus se fait sur base d’une lettre de motivation, tenant aussi compte de leur assiduité. "Le choix s’est fait collégialement" , précise le directeur. Tous sont en phase 3, âges de 18 à 21 ans. Ils bénéficieront d’une prise en charge financière totale par l’Europe.

Pour eux, Erasmus sera bien sûr l’occasion d’acquérir des compétences supplémentaires. "Mais ce sera aussi une découverte culturelle, des loisirs et des sports, une expérience de vie communautaire, la gestion d’un budget, un apprentissage de l’autonomie" , ajoute M. Simon. Car il leur faudra aussi apprendre à vivre ensemble dans les logements réservés pour eux, s’assumer eux-mêmes, se rendre sur leur lieu de stage, même s’ils seront épaulés par des accompagnants de leur école qui assureront des contacts deux fois par jour avec leur maître de stage.

"Leur séjour comptera comme stage mais aussi, en partie, pour leur épreuve de qualification , indique M. Simon. Ils recevront en outre un Europass mobilité qui pourra être un plus pour leur futur employeur." Pourquoi pas… en Corse? "Les restaurateurs sont à la recherche de main-d’œuvre, et la venue de nos élèves en début de saison est pour eux l’idéal , explique Angélique Deckers, chef d’atelier. Certains ont déjà annoncé qu’ils pourraient revenir l’été si ça se passait bien…"