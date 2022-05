Sombreffe: le cartel d'opposition CI-Ldb perd ses élus PS

Désaccords? Bisbrouilles? Différences de vue? Rien de tout cela: l’entente est très bonne entre les élus CI-LdB. "Le but est de mettre davantage en exergue notre travail et nos valeurs au sein du conseil communal, explique Carole Bobot, la présidente de l’USC Sombreffe. Dès le prochain conseil communal, nos élues ( Betty Hainaut et Catherine Keimeul) voteront indépendamment du groupe CI-LDB. Nous allons ainsi retrouver notre ADN."

Et Carole Bobot de préciser que ce choix n’altère en rien les relations avec le reste du groupe CI-LDB et ne remet pas en cause le travail effectué depuis le début de la mandature. "Le PS sombreffois continuera à mener une opposition constructive avec le respect et la fermeté dont il fait preuve depuis trois ans. Il restera à l’écoute du citoyen et travaillera sur un programme réalisable, afin d’améliorer le bien-vivre à Sombreffe. "

Cette décision du PS sombreffois est également valable pour Alain Demoustier, le conseiller PS siégeant au Conseil de l’Action sociale (CPAS).

Du côté de Philippe Leconte, à la tête du défunt CI-LdB: " C’est dommage, car nous étions une liste citoyenne, qui prenait en compte beaucoup de sensibilités et d’aspirations des habitants de Sombreffe. J’ai plutôt l’impression que cette décision vient de la Fédération régionale socialiste qui, en prévision de futures élections, veut du PS à tous les échelons. Je regrette la décision mais cela ne change rien pour nous: nos élus continueront à travailler comme ils l’ont fait et notre groupe est toujours ouvert à tous ceux, même les socialistes, qui veulent travailler dans une large optique citoyenne plutôt que sous une étiquette PS ou autre qui limite les champs d’action."