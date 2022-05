Mettet: le renouveau de la Jeunesse de Maison

Le comité de la Jeunesse Maujoise a réussi un exploit ce weekend en rassemblant près de 350 personnes dans la salle de Maison pour la Fluo Night. Une étape de plus dans un long cheminement, comme le rappelle le président, Maximilien Lindekens : « En juillet 2019, on s’est rassemblés entre amis pour créer le comité. Et le moi suivant nous avons organisé une première soirée avec cinquante entrées. Mais le Covid est passé par là alors nous avons du attendre août 2021 pour notre soirée suivante, avec 100 entrées. »