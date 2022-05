AGC Fleurus : une enquête indépendante sur la fermeture

AGC a annoncé sa volonté de fermer l’usine qui produit des pare-brise d’ici septembre 2023. 187 travailleurs perdront leur emploi, même s’il subsiste un espoir qu’ils puissent se reconvertir d’ici là dans d’autres activités, voire même que l’usine soit reprise par une entreprise différente.

Alors que, ce lundi, les syndicats et la direction d’AGC Fleurus se rencontraient pour des négociations qui ont débouché sur "des avancées" pour le plan social, le député Germain Mugemangango a interpellé le gouvernement wallon.

Pour rassurer les syndicats et travailleurs, une enquête indépendante sera lancée sur le groupe AGC Automotive et sur le potentiel industriel du site. La Sogepa se charge de lancer un marché public, qui devrait aboutir sur une enquête d’ici fin juin.

Les pare-brise en priorité, dit le PTB

Le PTB souhaitait aussi une prise de position du gouvernement contre la fermeture du site, à la fois en soutien aux travailleurs et pour dire aux repreneurs éventuels que la Wallonie croit dans son secteur verrier. "S’il suffisait d’un discours pour que l’usine ne ferme pas, je l’aurais fait" , avait répondu Di Rupo il y a deux semaines.

La réponse ne suffit pas pour Germain Mugemangango: "On sait qu’on aura besoin du verre dans un avenir proche, pour des pare-brise de trains et de bus, ou pour du verre plat dans des châssis pour rénover des logements. Il y a un savoir-faire à Fleurus et une connaissance du verre. Rester dans ce secteur semble pourtant faire plus sens qu’aller dans l’hydrogène avec le groupe Punch, par exemple, qui a exprimé un intérêt pour le site."

Quels subsides?

Enfin, le député de gauche radicale a, à nouveau, insisté pour connaître précisément les subsides dont a bénéficié AGC, qui a versé 300 millions€ de dividendes à ses actionnaires en 2021 et qui ferme son usine de Fleurus (187 emplois). À noter que Di Rupo avait précédemment invité le PTB à modérer ses propos: le groupe est présent en Belgique et emploie toujours 3000 personnes, la Wallonie veut éviter de faire fuir cet employeur. Sur les subsides, une porte a été ouverte par le ministre Collignon: "Vous avez droit à cette information, que je n’ai pas aujourd’hui.Je vous invite à écrire au ministre-président pour obtenir le détail."