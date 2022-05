Un nouvel épouvantail éolien effraie Velaine

Stupeur et tremblements, à la lecture du récent toutes-boîtes distribué à Sambreville: "Je suis abasourdi.À chaque fois que quelqu’un a un projet débile à caser, ce sont les Velainois qui en prennent plein la poire.Ça me fait chier!" Philippe Kerbusch, chef de groupe Défi, n’est pas coutumier des gros mots et des emportements à la table du conseil communal. Mais ce vendredi soir il était très remonté. "Je m’exprime sans doute un peu plus calmement mais je n’en pense pas moins" soutenait Francine Duchêne, pour le MR.En fin de conseil, les deux ont interrogé le collège sur ce fameux courrier, qui annonce les velléités de la société New Wind d’installer 12 éoliennes dans un périmètre situé entre Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) et Wanfercé-Baulet (Fleurus). Proche de Sambreville donc.Proche comment?Dans quelle mesure le territoire sambrevillois est-il concerné?Mystère et inquiétude à ce stade.Le courrier n’en dit pas plus et invite à une réunion d’enquête publique le 5 mai à Spy.