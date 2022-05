Charleroi: 138 plantes sauvages comestibles et locales en un e-book

Deux plantes toutes proches

De la fenêtre de son appartement, en plein milieu urbain, ce Gantois d’origine montre: "De l’autre côté de la rue, en fleurs, c’est de l’alliaire, tout un massif. Comestible et médicinale, cette plante est dépurative qui est aussi cinq fois plus riche en vitamine C que l’orange. On peut la consommer en salade, avec une vinaigrette." Sur une table, un bouquet de feuilles larges qui ressemblent à des épinards: "C’est de la lampsane commune. Elle est un peu amère, comme le pissenlit. On peut la consommer en omelette, en quiche, par exemple. C’est une plante digestive qui stimule le foie, la vésicule, les reins."

Deux exemples que l’auteur a dénichés dans son environnement proche. Mais la plupart des espèces qu’il a recensées proviennent de réserves naturelles et de sites préservés de la région, jusqu’aux Lacs de l’Eau d’Heure. "Car il faut s’assurer qu’elles poussent en des terres saines, exemptes de pollution" , prévient-il. Sa recherche a été prolifique: en quelques mois, Bertrand Goossens a répertorié dans la région 138 espèces différentes. "J’en connaissais beaucoup, mais j’ai dû aussi en identifier certaines par des recherches sur des sites de référence."

«Tout est gratuit»

En tout, il a fallu un an. Car pour les 68 plantes les plus intéressantes, l’auteur s’est livré à la conception d’une fiche détaillée, mais "à la portée de tous" , insiste-t-il. Chacune reprend le nom de la plante, sa famille botanique, ses caractéristiques, ses parties utilisées, sa description et sa distribution, ses principes actifs, ses propriétés, ses indications, ses usages recommandés, les façons de l’utiliser, sans oublier les risques et dangers qu’elle peut présenter. "Certaines plantes peuvent en effet être dangereuses si on ne les utilise pas correctement. Mais c’est vrai aussi pour des substances qu’on a tous chez soi, comme la muscade: deux noix tuent un homme à coup sûr…"

L’auteur insiste évidemment sur l’identification des espèces, surtout celles qu’on peut confondre entre elles. L’un des chapitres introductifs de son ouvrage est consacré aux "plantes avec risques" : la ciguë tachetée, la petite ciguë, le cerfeuil penché, la renoncule rampante ou encore le séneçon de Saint-Joseph et de Mazamet. De quoi refroidir les plus prudents? "Comme les champignons, il ne faut utiliser que les plantes qu’on a identifiées à coup sûr" , prévient l’auteur. Il ajoute: "Il faut en outre veiller à bien connaître l’endroit de la récolte, être certain qu’il n’y a pas eu de pesticides, que le sol est sain d’autant que la qualité de celui-ci, s’il est riche en nutriments, influe fortement sur les bienfaits de la plante." Ultime argument en faveur de la cueillette: "C’est très économique puisque c’est gratuit."

Cela étant dit, Bertrand Goossens peut, sur demande, organiser des balades d’identification sur le terrain ainsi que des ateliers pour l’élaboration de produits naturels issus des plantes. Il propose, gratuitement, un calendrier des cueillettes de 58 plantes répertoriées "parmi les plus utiles et les plus faciles à trouver" . Celui-ci est téléchargeable sur le site www.lulu.com/spotlight/bertrand , tout comme sa publication intitulée Plantes sauvages médicinales et comestibles de Wallonie et du Nord de la France (PDF), au prix de 6,49 €. Contact: 0495/88 83 06