Trois fontaines, pas seulement pour la nature

C’est un geste pour l’environnement. Qui, de plus, s’inscrit dans une démarche globale au sein de l’école, tout en constituant une application pour ses élèves… Hier, l’école d’enseignement secondaire spécialisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rue de Loverval à Châtelet, a mis officiellement en service de superbes fontaines à eau. Trois dispositifs en inox flambant neuf, comportant chacun un robinet actionné en pressant du genou une plaque située à l’avant d’une petite vasque. "Les fontaines ne servent qu’à remplir des gourdes, avec de l’eau du robine t, précise le directeur, Éric Simon. Elles ont été placées dans les deux réfectoires et près de la salle de gymnastique, trois endroits où le besoin de boire se fait le plus sentir."