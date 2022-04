Jemeppe: un pavillon pour tenir les villages de Saint-Martin et Balâtre en éveil

Une chasse aux œufs, un apéro villageois, une fête de village avec un cinéma en plein air, un point de R’Aliment Paysans Artisans, une balade propreté, une vente de sapin… C’est clair, il y a de l’enthousiasme et de l’énergie dans les rangs des membres du comité de village des Amis de Saint-Martin/Balâtre à Jemeppe-sur-Sambre. "Nous vivons dans deux villages dortoirs: il n’y a pas d’école et très peu de commerces, commente Nicolas Uyttenhoef, membre et créateur du groupe. Ce comité, lancé en 2016, a pour but de sortir les gens de chez eux, qu’ils se rencontrent et partagent de bons moments."