Charleroi : des diamants à moitié prix, la grosse arnaque

La cour d’appel de Bruxelles a condamné quatre prévenus à des peines oscillant entre 12 mois avec sursis et 4 ans de détention ferme. Les deux principaux prévenus ont été reconnus coupables de huit escroqueries de type « rip deal ». Il s’agit de faire miroiter une petite fortune à une victime crédule et de fixer un dernier rendez-vous, après quelques heures de baratin. Au moment critique, l’escroc arrache l’argent et s’enfuit pour rejoindre un complice qui l’attend dehors, moteur tournant.