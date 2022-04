Jemeppe: les élèves de Moustier adoptent un sentier

Plusieurs critères devaient être respectés: le chemin vicinal doit être situé à maximum 3 km de l’école (NDLR: ici il est question d’une centaine de mètres), au minimum de 3,5 m de largeur, avoir du temps et de la motivation et, surtout, obtenir l’accord du propriétaire, à savoir la Commune. Cette dernière doit également collaborer au projet. "Et c’est désormais le cas puisque, ce mercredi, nous avons signé une charte avec la bourgmestre, Stéphanie Thoron, l’échevine de l’Aménagement du Territoire, Muriel Minet et l’échevin de la Jeunesse, Thomas Lambert , souligne l’institutrice. D’un côté les élèves s’engagent à réaliser de petits aménagements, des plantations en faveur de la faune et la flore locale. De l’autre côté, la Commune s’engage à délimiter l’exploitation du chemin, préserver le travail des enfants, à ne pas utiliser de pesticides et à entretenir régulièrement le chemin."

Ce projet, porté par une vingtaine d’enfants enthousiastes à l’idée de s’approprier ce bout de terre, devrait prendre ses racines au début de la prochaine rentrée scolaire. "Il faut respecter les timings de plantation. Nous avons d’ailleurs reçu des fiches à ce sujet de la part de l’ASBL pour indiquer, par exemple, à quel moment de l’année il faut avoir construit et placé la baignoire des oiseaux ou encore le gîte pour hérisson. L’ASBL nous fournira également des graines, arbustes et nichoirs à assembler."

Des haies et des arbustes, des fleurs sauvages, un hôtel à insectes, un nichoir pour les mésanges et autres cavernicoles et un gîte pour les abeilles sanitaires… Il y a beaucoup d’idées sur la table. "C’est, au final, la Commune qui nous indiquera où nous pourrons planter et placer nos refuges et nichoirs."

Avec l’aide des parents

Plus que de permettre aux enfants de se faire la main et de découvrir, un peu plus, la nature, ce projet a pour objectif de sensibiliser les promeneurs. "L’ASBL prévoit de créer des panneaux à l’entrée du sentier pour expliquer la démarche. Il y aura aussi des fiches explicatives pour les plantations, les refuges, les hôtels avec pour objectif d’inciter les promeneurs, les habitants à reproduire la démarche à la maison."

Les parents des élèves sont également invités à participer. "Certains ont déjà promis de venir changer l’eau de la baignoire des oiseaux." Avec, on l’espère, le même enthousiasme que leurs enfants.