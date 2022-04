Jemeppe: un grand coup de pédale sur l'entité

Après avoir répondu à l’appel à projet de la Région wallonne "Wallonie Cyclable", la Commune de Jemeppe a reçu une promesse de subsides de 500000 €. Pour en bénéficier, il était demandé de transférer le plan d’investissement, c’est-à-dire, les différentes liaisons pour lesquelles des aménagements sont proposés. Celles-ci sont désormais connues: la liaison Jemeppe-sur-Sambre à la gare en passant par le carrefour Hittelet et l’Athénée Royal Baudoin 1er, une liaison entre Ham et Moustier avec la création du chaînon manquant de 200 mètres du RAVeL rue de Longwez, une liaison entre la place de Spy et le zoning commercial, une liaison entre Moustier et Spy et, enfin, entre Jemeppe et Saint-Martin/Balâtre. Ces liaisons sont en fait deux longs trajets distincts divisés en cinq blocs. "Les routes ne seront ni agrandies, ni rétrécies, commente Muriel Minet, l’échevine de la Mobilité et de l’Aménagement du territoire. Il s’agira d’un marquage vert sur la route qui sera donc accessible pour les automobilistes quand il n’y aura pas de cyclistes.Nous aurions aimé avoir une véritable piste cyclable sur les voiries existantes mais, malheureusement, c’est impossible." Le dossier, approuvé à l’unanimité lundi, a été transféré à la Région wallonne qui devra donner son feu vert. "Il est certain que la Commune devra investir en plus des 500000 € , ajoute, l’échevine. Nous espérons obtenir rapidement un retour pour finaliser le dossier pour la fin du mois de juin."