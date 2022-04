Nerveux, agacé, il renverse directement la table à laquelle est assise Gaëlle, sa compagne.

Joseph se ruera même sur elle et tentera de l’étrangler.Sa belle-mère parviendra à s’interposer et évitera ainsi une issue fatale.

Pendant ce temps, leur fille âgée de treize ans aura le bon réflexe: elle appellera les forces de police qui interviendront rapidement.Les agents se feront quand même refermer la porte au nez mais ils parviendront à neutraliser Joseph, dans un état second.

"J’ai déconné, je suis désolé", déclare-t-il timidement à l’audience.

Joseph et Gaëlle ne se sont pas séparés. "Les faits remontent à quasiment deux ans et il ne s’est plus rien passé depuis", souligne MeSomers, l’avocate de la défense ."C’est un vrai couple, qui dure depuis longtemps.Ils sont ensemble depuis 2005."

MeEerdekens, avocat de la partie civile, fait cependant comprendre, en nuances, que ce fait n’est malheureusement pas isolé. "S’il est sanctionné, ce sera aussi un électrochoc.Et ma cliente pourra aussi être reconnue comme victime", insiste le conseil de Gaëlle.

Le parquet requiert une peine de huit mois de prison sans s’opposer à une mesure de sursis.

Du côté de la défense, on revient aussi sur l’état mental du prévenu, au moment des faits. "Il connaissait de terribles angoisses" , appuie MeSomers.Et pour les combattre, Joseph passait par la fumette mais aussi les jeux en ligne, parfois toute la nuit.Une thérapie pas trop adaptée.

Tous semblent d’accord qu’une chance doit être accordée à Joseph, et à son couple, à condition que le Sambrevillois fasse ses preuves.Notamment en suivant une formation Praxis pour mieux contrôler ses accès de violence.Il devrait aussi démontrer que l’alcool et la drogue ne font désormais plus partie de sa vie.Cette perche lui sera probablement tendue le 30mai prochain, date du jugement.