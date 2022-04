Mettet: une forêt nourricière aménagée par des citoyens

Alors que les élites politiques peinent à déclencher le big bang écologique qui sauvera la planète, ces personnes ont conscientisé au plus profond d’elles-mêmes l’urgence à agir et à inaugurer des modes de vie plus durables.

Il n’y a plus une minute à perdre pour prendre soin de la terre et du vivant, et vivre plus sainement, par exemple en consommant les produits de son jardin, local. La main de l’homme n’a jamais été aussi interventionniste sur le vivant, malmenante voire destructrice. Il faudra payer les pots cassés.

À leur niveau, modestement, ces citoyens aménagent une forêt "jardin", ou nourricière. Puis, ils créeront une mare. La superficie de l’espace dévolu à leurs plantations confine à celle d’un laboratoire expérimental.

Ils s’activent sur les conseils d’une formatrice en permaculture, Laurence Duez.

La permaculture? Ce concept agricole consiste à créer un jardin, ou un écosystème, où l’homme ne vient pas perturber la nature, par exemple avec des engrais et des pesticides. Il la laisse œuvrer au lieu d’aller contre elle. Une autre façon de jardiner, à l’équilibre de toutes les espèces, qui permet autant de rendre pérenne le jardin que préserver sa biodiversité. Pour le dire autrement, cette architecture vivante s’autogère, se reproduit toute seule. "Un jardin nourricier permet de nourrir tous les êtres vivants" , précise la formatrice, à condition que les plantes soient mises en terre avec ordre et méthode.

Le tour des vivaces

L’action citoyenne a commencé fin de l’année dernière, quand tout bois reprend racine. D’abord, ces jardiniers du samedi ont planté des genêts, un arbuste facile à entretenir qui joue un rôle pionnier de fixateur de l’azote de l’air. Il en existe beaucoup d’autres. Cette fonction booste les autres plantes en restituant cet azote à la terre via le recyclage de la matière végétale organique. Les déchets verts issus de la taille de tous ces arbustes constituent une biomasse.

Les arbustes et les arbres plantés sont multiples: châtaignier et pommiers, mais aussi framboisiers, noisetiers, argousiers, amélanchiers, cornouillers mâles etc. Au rayon des plantes offrant du fruit, la nature propose un vaste choix.

Ce samedi, c’est le grand jour des plantes vivaces. Assaut d’un bataillon de variétésautour des brouettes: rhubarbe, fraisiers, bourrache, ail des ours, oseille, menthe basilic etc.

Objectif à plus long terme: faire de cet îlot de biodiversité en construction un lieu pédagogique. et un havre de reconnexion à la terre, tisseur de précieux liens humains.

En transition active À Mettet, le groupe local « Mettet-vous en Transition » est un collectif citoyen que le GALsoutient en tant que « Petites initiatives citoyennes ». Leurs membres actifs, une dizaine de personnes, imaginent et mettent en œuvre des projets relevant des défis écologistes vitaux pour la planète: favoriser l’alimentation locale et de qualité, préserver la biodiversité, encourager la mobilité douce, repenser la production et la consommation d’énergie et, enfin, réduire ses déchets et sauvegarder le patrimoine. Il y a du pain sur la planche.

Énergie du désespoir Mettet-vous en transition, c’est aussi un groupe de réflexion, le G20, parce qu’il nous reste 20ans pour agir! Tous les 20 du mois, à 20h, 120 minutes. Prochain rendez-vous, à l’Espace M.Fauchet de Biesme: le 20 mai. Sur un thème à l’actualité chaude: « Entre énergie du désespoir et espoir de nouvelles énergies « . L’intervenant sera Hervé Jeanmart, professeur à l’UCLouvain.

La fontaine des malades Autre petite initiative citoyenne en cours: revaloriser la « Fontaine des malades » . Située non loin du pont romain, il ne reste que des vestiges de cette fontaine qui fut d’abord lavoir au 19e siècle avant de servir de bain aux malades, pour son eau claire. Objectif: la réhabiliter pour en faire un point digne d’intérêt pour les promeneurs empruntant le sentier 132, en bordure du ruisseau, et reliant le bourg à « Bauselenne ».