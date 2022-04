Avec un peu plus de 3000 visiteurs pour la journée de dimanche, on était loin de l’influence record mais débordante de la première édition. La hantise des bouchons piétonniers dans les passages rétrécis et des files interminables pour se faire servir avait amené les organisateurs à peaufiner l’accueil et multiplier les offres.

Une profusion de bénévoles, tant sur le site qu’à l’extérieur, accueillait et guidait les familles vers une multitude d’activités de tout genre à travers les jardins du lac. Avec, comme un fil rouge tout au long des découvertes, ça et là les chaises "revisitées" du Chaise’Tival, petites touches d’humour, de poésie et d’imagination invitant à la pause.

Autre leçon tirée du passé: plusieurs chapiteaux avaient été dressés, points de repli éventuel en cas de mauvais temps, qui n’auront eu cette année pour fonction que d’apporter un peu d’ombre aux artistes et musiciens.

De multiples découvertes attendaient le public dans les stands des deux villages des associations, égrenés aux abords du lac, dans les jardins de la poésie et dans le jardin asiatique, tandis qu’un marché artisanal dans le jardin du savoir réunissait de nombreuses propositions de produits de bouche.

Seule file notable qui demandait un brin de patience pour se faire servir: celle devant le glacier, signe de la douceur de la journée. Un avant-goût de festival champêtre pour bien débuter la saison.

Le Lac de Bambois est ouvert d’avril à septembre compris, tous les jours de 11h à 18h30. Informations et tarifs au 071 210600 ou via idef-bambois@skynet.be