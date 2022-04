Jemeppe-sur-Sambre: peau neuve et sécurisation de la place de Ham

Le projet a été approuvé à l’unanimité. L’échevin espère que les travaux, estimés à hauteur de 520000 €, commenceront au printemps 2023. "Le but, c’est de séparer le lieu en deux parties: un quart réservé à une zone piétonne délimitée par des barrières, des bacs à fleurs du côté des marronniers et le reste dédié au stationnement des véhicules. Avec une grosse différence: il est question d’aménager les pourtours de la place afin de la sécuriser. Il y aura un sens, une sortie et une entrée pour les conducteurs."

La voirie et les trottoirs

Ce n’est évidemment pas les seuls chantiers du projet. La voirie et les bordures autour de la place seront également rénovées. "Il y aura des nouveaux trottoirs en pavés jusqu’aux façades des habitants."

L’appel d’offres sera prochainement lancé pour désigner l’entreprise responsable du chantier. "Je pense que c’est ce que les gens de Ham attendent depuis longtemps. Pour le collège, c’était un projet dans les cartons depuis le début de notre mandat.Nous avions d’ailleurs alloué un budget d’un peu plus de 2 millions€ pour le village pour cette législature." D’autres travaux sont d’ailleurs prévus. "Une plaine de jeux (agora space), des aménagements de voiries et la rénovation de la salle Albert qui fait partie du plan d’investissement communal 2022-2024."