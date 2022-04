Jemeppe : le toit de la donnerie n'a pas trouvé couvreur

Un partenariat avec le CPAS pour bénéficier de contrats de travail article 60, un compromis trouvéavec le gestionnaire de Jemeppe 2000 et un couvreur qui réparait généreusement la toiture du hangar de la donnerie… Fin février, les bénévoles de la donnerie jemeppoise, qui offre aux plus démunis de quoi se vêtir et se meubler gratuitement, pouvaient enfin souffler: leur outil était préservé. Ils étaient même sur le point d’obtenir les statuts d’ASBL. "Et c’est désormais officiel, commente Émile Vassart, porte-parole de la donnerie. Nous sommes en train de voir comment nous pourrions obtenir des soutiens financiers. C’est tout frais, tout nouveau, ça nous prendra donc un peu de temps.En tout cas, nous avançons. Et ça, ça fait du bien au moral."