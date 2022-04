Aiseau-Presles et Farciennes, communes "quartier propre"

L’idée vient de la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, et plus précisément de son service proximité. "Avant la pandémie, nous avions mené des opérations de nettoyage de quartiers à Châtelet, en collaboration avec l’échevine de l’Environnement , explique Thierry Marit, alors responsable du service environnement, 1er inspecteur principal au service proximité attaché à Aiseau-Presles. On a voulu adapter ce genre d’opération aux deux autres communes de la zone de police."

"Quartier propre" consiste d’abord à vérifier l’état de propreté du quartier défini, mais aussi, si nécessaire, de procéder à son nettoyage. Les agents de police du service proximité contrôleront si les législations relatives aux déchets sont bien respectées: "Voir s’il n’y a pas de dépôts clandestins, s’il n’y a pas un manque d’entretien (tailles des haies, mauvaises herbes). Vérifier que certains ne confondent pas jardin et centre de tri" , sourit Thierry Marit.

"L’objectif n’est pas de sanctionner , insiste cependant le policier. Mais en cas d’indélicatesses flagrantes, les sacs de déchets qu’on trouverait seraient fouillés pour tenter d’identifier les auteurs." Un rôle qui sera aussi assumé par des agents constatateurs, aussi présents sur place. La société de logement Sambre et Biesme, qui gère des logements de ces quartiers, sera aussi de la partie. Elle œuvrera avec les citoyens, ainsi que les administrations communales qui prendront en charge le nettoyage de la chaussée. "On espère qu’un maximum d’habitants du secteur participeront. Car leur implication est une bonne assurance que leur quartier reste propre." Du matériel, des gants et des sacs-poubelles seront mis à leur disposition. À noter que les citoyens sont aussi invités à préparer le terrain en vérifiant les abords de leur habitation, en rendant les trottoirs accessibles aux piétons et en dégageant leur filet d’eau.

L’opération du 11 mai servira en quelque sorte de test pour définir avec précision les besoins futurs en matériel et en personnel. "Notre intention est de mener ces actions une fois par trimestre, dans les quartiers où c’est nécessaire , indique encore Thierry Marit. La prochaine aura lieu à Farciennes." Une campagne qui va au-delà de la "simple" propreté: "C’est aussi l’occasion de rencontrer ses agents de quartier et de leur parler de problèmes rencontrés. Nous irons vers le citoyen, en quelque sorte."