Pour remédier à la situation, les bénévoles lancent un appel aux dons à la population. Car des stocks et provisions en baisse, cela signifie concrètement plus de difficultés pour aider les personnes qui font appel à la Maison Croix-Rouge ou qui désirent s’équiper à petits prix.

"Nous recherchons de la vaisselle, des couverts, des petits électroménagers, de la décoration en bon état. Notre stock de jouets et livres récents pour enfants doit aussi être renouvelé, notamment en prévision de la Saint-Nicolas", résume Jean-Marie Lindekens, le président, au nom de ses bénévoles.

Comment aider?

"Lorsque vous faites du tri à la maison, posez-vous la question suivante: est-ce que j’achèterais cet article? S’il est trop abîmé, rayé, incomplet, nous ne pourrons pas le valoriser, explique un bénévole. Nous recherchons aussi des petits meubles, du matériel de pédiatrie, de bureau… L’aide et le soutien de la population en ces moments difficiles sont précieux."

Il est possible de déposer les dons les mardi, jeudi et vendredi entre 10 et 18h.

La vestiboutique et la brocante de la Maison Croix-Rouge Val de Sambre seront exceptionnellement ouvertes ce samedi 30 avril entre 10 et 14h, dans le cadre des journées de la Croix-Rouge. Une occasion de déposer des dons mais aussi de faire des bonnes affaires avec des vêtements de seconde main vendus à petits prix et des articles intéressants dans le local de la brocante.

Rue des Bachères, 18a, Tamines 071 74 41 51