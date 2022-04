Le dépôt de candidature a exigé un audit très pointu de l’état de l’existant, par caméra thermique notamment, et un dossier en béton quant aux choix des isolants pour réhabiliter le hall en outil performant sur le plan énergétique. Une mission de haut vol exécutée par le bureau d’études "bâtiments et énergies", qui dépend de l’Intercommunale NAmuroise de SErvices Publics (Inasep).

Les deux responsables du projet ont longuement exposé les grandes lignes de leurs réflexions, extraites d’un document de 300pages.

Il a fallu batailler contre le temps: l’appel a été lancé par le gouvernement wallon en octobre 2021 pour se clôturer le 15mars.

Sombreffe n’a pas raté le coche, tant les moyens dévolus à la rénovation énergétique des halls sportifs wallons sont importants: 78 millions d’€. Il s’agit de généreux fonds européens conditionnés à des objectifs ambitieux: atteindre une économie de minimum 35% des consommations d’énergies. L’enjeu? Respecter pour 2030 l’objectif européen de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre, qui bousillent le climat.

À la clef, une subvention directe de 70% octroyée aux lauréats. Soustraction faite, il ne resterait à Sombreffe qu’à payer la somme de 700000 €.

En contrepartie donc, il faut faire vite. Calendrier serré: les projets lauréats devront être livrés au plus tard en septembre 2025. Un délai très court.

À quoi ressemblera le futur hall sportif? À une belle boîte étanche totalement rhabillée. Le nouveau bardage, sobre dans l’ensemble, constitué de tôles métalliques perforées, sera égayé de panneaux jaunes afin de souligner la dynamique sportive du bâtiment. Le hall converti à des isolants dernier cri sera chauffé par une pompe à chaleur couplée à des panneaux solaires.

Afin de doubler ses chances d’être retenue, Sombreffe a répondu à un second appel à projets de rénovation énergétique (dédié cette fois aux infrastructures partagées, comme les écoles et les salles culturelles, mais englobant aussi les halls sportifs).

Les lauréats seront connus pour le 30mai et le 30juin prochain.

Deux questions supplémentaires ont fait débat. La première, posée par Éric Van Poelvoorde (Écolo), concerne l’accès au logement des jeunes sur le territoire de Sombreffe et, partant, sur l’application du règlement-taxe des logements inoccupés. Originalité: le chef de groupe fait rebondir au conseil le courrier d’un couple de Sombreffois daté du début avril et interpellant l’autorité politique parce qu’il ne trouve pas un logement plus grand. Or, croit-il savoir, il y a de nombreux logements inoccupés et insalubres à Sombreffe. Sensible à la problématique, Écolo entend compléter le PST (un outil de gouvernance) de deux actions de lutte contre les logements inoccupés. Les bras de l’échevine Henne en tombentde surprise: Écolo accorde du crédit à une source aussi peu documentée et fiable qu’un couple lambda?

"Des logements inoccupés et insalubres? Combien? rétorque-t-elle. Vous vous fiez à un courrier pour modifier le PST. Notre méthodologie est autre: on se base sur une étude rigoureuse (du BEP). Et elle conclut que le matching entre l’offre et la demande de logements est assez bonne. Donc, il y a peu de logements inoccupés à Jemeppe. Donc, cette réalité ne demande pas un plan d’actions spécifiques." Quant au règlement-taxe sur les immeubles inoccupés, elle est qualifiée de tarte à la crème.

La seconde question, posée par Marc Laloux (Défi), concerne l’achat, ou non, par la Commune, de la Ferme d’En-Bas. "En novembre 2021, on avait marqué un accord de principe sur la création d’une emphytéose (un droit réel de jouissance sur le bien d’autrui, accordé par un bail de longue durée, de 15 à 99 ans, moyennant le paiement d’une redevance). Le dossier semble au point mort. Or, il y a urgence, le bâtiment se dégrade rapidement ." Marc Laloux propose donc à la majorité d’acheter le bien. En fait, réponse du bourgmestre Bertrand, le proprio (l’Évêché) ne souhaite pas vendre. Le Comité d’acquisition, lui, n’a pas le temps d’évaluer le bien. L’emphytéose? La position de l’évêché sera connue au prochain conseil.

On savait déjà ce que vaut une motion à l’échelle d’une commune, c’est-à-dire une gesticulation pour se faire mousser. On le sait encore plus depuis le vote d’une motion de soutien au peuple ukrainien plongé dans une guerre horrible. Pour noble qu’elle soit, l’initiative, proposée par Betty Hainaut, a suscité une mini-polémique après que Françoise Halleux demanda l’extension de la motion à tous ceux qui, endurant la guerre de par le monde, demandent l’asile en Belgique. 13 réfugiés non-ukrainiens vivent en effet à Sombreffe.

L’échevine Laurette Henne recadre: "La solidarité est universelle. Il n’y a pas de concurrence entre les migrants. Sauf qu’ici, le drame ukrainien se déroulant en Europe, l’émotion est plus forte. " Pour Philippe Leconte, c’est le problème des motions de soutien, elles peuvent devenir un fourre-tout. Le bourgmestre arbitre: "Votre idée est généreuse Mme Halleux, mais la motion est dédicacée à l’Ukraine, sans concurrence aucune. " Mais Écolo insiste: "Incluons la Syrie, la Palestine…"

"Tant qu’on y est, les Sombreffois ouvrant leur maison aux Ukrainiens, pourquoi ne pas ajouter dans la motion les sans-abri. Cette inclusion n’est donc pas nécessaire, le CPASs’occupant déjà de tous les réfugiés" , précise le président du CPAS.

Étienne Bertrand, plus tranchant: "Ici c’est une motion pour l’Ukraine. Si vous désirez évoquer des réfugiés issus d’autres conflits armés, c’est un autre point." Et Laurette Henne de voir dans cette surenchère de solidarité inclusive un petit jeu politicien: "Ne commencez pas à pinailler et respectons SVP les souffrances du peuple ukrainien." Écolo, à un poil de s’indigner, s’abstient au vote. Morale: La motion multicauses et multivictimes tue la motion originale.